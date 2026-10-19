Internet concentra 40,7% dos investimentos em mídia no Brasil

A internet concentrou 40,7% dos investimentos em mídia realizados pelas agências participantes do painel do Cenp no primeiro semestre de 2026. Em 2025, o mercado de publicidade digital movimentou R$ 42,7 bilhões no Brasil, alta de 12,7% em relação ao ano anterior. Com o aumento dos recursos destinados ao ambiente digital, o desafio das marcas é converter a exposição em lembrança e vendas.

Para Kenneth Corrêa, professor da FGV e estrategista de tecnologias emergentes e inteligência artificial, o alcance não deve ser o principal indicador de sucesso. “O que de fato consolida a lembrança do consumidor hoje é o tempo de atenção agregado”, afirma. Segundo ele, a viralização deve funcionar como ponto de partida para uma sequência de contatos com o público, capaz de criar familiaridade com a marca.

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A inteligência artificial também começa a influenciar a jornada de compra. Segundo Eduardo de Barros, especialista em marketing digital e CEO da IDK Brasil, consumidores recorrem às ferramentas para buscar informações e comparar alternativas. Por isso, as empresas precisam manter conteúdos claros, atualizados e confiáveis em seus canais e em fontes externas, como veículos de imprensa e sites especializados.



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Essa estratégia envolve práticas como o Generative Engine Optimization (GEO), voltado a ampliar as chances de uma marca ser compreendida e utilizada como referência nas respostas produzidas por ferramentas de IA. Para Barros, a iniciativa complementa o trabalho de otimização para mecanismos de busca (SEO), mas depende da construção consistente de autoridade.

A disputa pela atenção também exige experiências que ultrapassem os anúncios. Alexandre Reis, especialista em branding tátil e cofundador da Elo Brindes, avalia que ações capazes de gerar conexão emocional e oferecer utilidade ajudam a fortalecer a memória da marca. “Uma campanha se torna memorável quando ela deixa de ser apenas uma mensagem expositiva e passa a gerar uma experiência concreta e emocional no público”, afirma.

O desafio ganha relevância em períodos comerciais como a Black Friday. Pesquisa do Google sobre a edição de 2026 aponta que 44% dos brasileiros já pesquisam preços e condições antes da temporada de ofertas, enquanto 41% pretendem gastar mais do que no ano anterior.

Nesse cenário, os especialistas destacam que a presença digital precisa combinar frequência, criatividade e credibilidade. Mais do que acumular visualizações, as empresas buscam ser reconhecidas e consideradas pelo consumidor no momento da escolha.