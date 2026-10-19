Corinthians empata com o Vitória e segue ameaçado na tabela

O Corinthians contou com todo o apoio da Fiel, com 41.137 pagantes, mas não conseguiu vencer na Neo Química Arena. Nesta segunda-feira, 19/10, no jogo que encerrou a 31ª rodada do Brasileirão, o Timão ficou apenas no empate por 1 x 1 com o Vitória. Os donos da casa tiveram maior força ofensiva, mas foram ineficazes. Fechado, o time baiano mostrou bom trabalho defensivo e saiu na frente no fim do primeiro tempo, com Renê. O Corinthians só conseguiu empatar na etapa final, com Yuri Alberto, de pênalti. Foi o primeiro gol do artilheiro desde 23 de julho e o primeiro pênalti a favor do Corinthians em todo o Brasileirão.
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Para o Timão, um péssimo resultado. A equipe chegou aos 33 pontos, apenas um à frente do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Depois de sete derrotas seguidas no Brasileiro, o Corinthians não perdeu, mas apenas empatou. Já o Vitória, com 37 pontos, está em 13º lugar e conseguiu se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento. Porém, segue como visitante ineficiente: não venceu nenhuma partida fora de Salvador.
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O jogo contou com o treinador Seedorf acompanhando a partida das tribunas. No primeiro tempo, ele até seguiu a Fiel no poropopó. Ao seu lado estava o auxiliar Pablo Vidal, com um radinho. Foi assim que Seedorf passou instruções para Leo Porto, que comandava a equipe à beira do gramado. O holandês não ficou na área técnica porque ainda não estava regularizado no BID.
Corinthians teve posse de bola e volume ofensivo diante de um Vitória que resolveu jogar fechado, arriscando raros contra-ataques que não resultaram em muita coisa nos primeiros 40 minutos. Mas a força ofensiva do Timão, que tinha Lingard, Vitinho e Garro como trio de municiadores de Yuri Alberto, não era eficaz. As chances surgiram, mas as finalizações eram erradas.
Foi assim que Vitinho perdeu duas chances claras. Garro chutou, mas a bola passou rente à trave esquerda do goleiro Lucas Arcanjo. Yuri Alberto, por sua vez, teve duas oportunidades. E a melhor de todas foi de Lingard. Ele tabelou com Yuri Alberto, entrou na área e chutou para uma grande defesa de Lucas Arcanjo.
Porém, depois dos 40 minutos, foi o Vitória que passou a gostar do jogo. Aos 44, Lucas Arcanjo deu um chute com efeito que fez Hugo Souza dar um tapa para escanteio, evitando sofrer um golaço. Mas foi justamente desse escanteio que saiu o primeiro gol da partida.
Após o escanteio, Erick, que fazia um jogo discretíssimo, recebeu pela direita e cruzou. Na segunda trave, Luan Cândido cabeceou para defesa parcial de Hugo Souza. Mas o rebote ficou com o artilheiro Renê, que colocou o Vitória na frente.
No segundo tempo, o Corinthians, que voltou com a mesma formação, manteve uma postura ofensiva, mas com pouca infiltração na área. Até os 13 minutos, quando Vitinho cobrou uma falta pela esquerda direto para o gol, tentando surpreender Arcanjo, que se recuperou a tempo e espalmou a bola.
Contudo, a sorte sorriu para o Timão. André entrou na área e caiu. Inicialmente, o árbitro aplicou cartão amarelo ao corintiano por simulação, mas foi ao VAR e percebeu que ele havia sido calçado por Mateus Silva. O juiz cancelou o amarelo e marcou o pênalti. Yuri Alberto, recuperado de lesão na coxa direita e sem marcar desde julho cobrou. 1 a 1.
Aos 45, Bidu foi ao fundo e criou. A bola bateu no braço de Brítez. Pênalti ou impedimento de Bidu no lance? Bem, impedimento do corintiano. Aos 55, o lance mais polêmico do jogo. Gui Negão foi agarrado na área e caiu. A bola sobrou para Rodrigo Garro, que chutou para Lucas Arcanjo fazer a defesa do jogo, mandando a bola para escanteio. Todos os corintianos pediram pênalti, mas o árbitro manteve a marcação e o VAR não o chamou para revisar o lance. Placar final: 1 a 1.
CORINTHIANS 1×1 VITÓRIA
31ª rodada – Brasileirão
Data: 19/10/2026
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público: 41.137
Renda: R$ 2.602.813,66
Gols: Renê, 45’/1ºT (0-1); Yuri Alberto, de pênalti, 20’/2ºT (1-1)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Breno Bidon e André Luiz (Charles, 33’/2ºT); Rodrigo Garro, Lingard (Bidu, 33’/2ºT) e Vitinho (Kaio Cesar, 21’/2ºT); Yuri Alberto (Gui Negão, 47’/2ºT). Técnico: Léo Porto (auxiliar)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Matheu Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Emmanuel Martínez, Caíque Gonçalves (Wallace, 48’/2ºT), Erick (La Quintana, 48’/2ºT)e Matheuzinho (Zé Silva, 34’/2ºT) Tarzia (Lucas Silva, 34’/2ºT) e Renê (Fabri, 39’/2ºT). Técnico: Jair Ventura
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Garro (COR); Renê (VIT)
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