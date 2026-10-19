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RIO GRANDE DO NORTE

Estudantes denunciam agressão durante ato de militantes do PL na UFRN

A Associação de Pós-Graduandos da UFRN e Diretório Central dos Estudantes (DCE) José Silton Pinheiro repudiaram a ação a prestação solidariedade ao estudante ferido

Confusão generalizada na UFR após ato político - (crédito: Reprodução / 'X' / @LeoLibertino )
Confusão generalizada na UFR após ato político - (crédito: Reprodução / 'X' / @LeoLibertino )

Um ato realizado nas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal, terminou em confronto nesta segunda-feira (19/10). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de bate-boca, empurrões e agressões físicas entre apoiadores do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do senador Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com relatos, as aulas chegaram a ser suspensas. 

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Em um dos vídeos que circulam nas redes, um confronto físico entre participantes termina com a depredação de um portão. Já outro post afirma que um aluno de jornalismo teve um dente quebrado (veja imagens abaixo).

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O evento foi divulgado nas redes sociais e contou com a participação de parlamentares eleitos, como o deputado federal General Girão (PL).

Em publicação nas próprias redes sociais, o parlamentar confirmou que esteve na manifestação e afirmou ter sido hostilizado por opositores. O deputado também criticou a atuação da polícia responsável pela segurança do campus, alegando que os agentes não intervieram. “Esta é a realidade que se encontra aqui dentro da universidade. Isso é democracia? Pneus furados, carros riscados. Essa é a democracia?”, questionou.

O Correio entrou em contato com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) para obter mais informações sobre o episódio. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada.

Associação e DCE se pronunciam 

A Associação de Pós-Graduandos da UFRN e Diretório Central dos Estudantes (DCE) José Silton Pinheiro repudiaram a ação a prestação solidariedade ao estudante ferido.

"Não podemos naturalizar manifestações que promovam a intolerância, a violência e a intimidação, tampouco admitir que a integridade física e moral de estudantes seja colocada em risco dentro de um espaço que deve ser seguro para toda a comunidade acadêmica", afirma o posicionamento divulgado ans redes sociais.


Confira as postagens feitas que expõem a confusão:  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 19/10/2026 22:41 / atualizado em 19/10/2026 22:44
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