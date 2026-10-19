Estudantes denunciam agressão durante ato de militantes do PL na UFRN

Um ato realizado nas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal, terminou em confronto nesta segunda-feira (19/10). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de bate-boca, empurrões e agressões físicas entre apoiadores do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do senador Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com relatos, as aulas chegaram a ser suspensas.

Em um dos vídeos que circulam nas redes, um confronto físico entre participantes termina com a depredação de um portão. Já outro post afirma que um aluno de jornalismo teve um dente quebrado (veja imagens abaixo).

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O evento foi divulgado nas redes sociais e contou com a participação de parlamentares eleitos, como o deputado federal General Girão (PL).

Em publicação nas próprias redes sociais, o parlamentar confirmou que esteve na manifestação e afirmou ter sido hostilizado por opositores. O deputado também criticou a atuação da polícia responsável pela segurança do campus, alegando que os agentes não intervieram. “Esta é a realidade que se encontra aqui dentro da universidade. Isso é democracia? Pneus furados, carros riscados. Essa é a democracia?”, questionou.

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O Correio entrou em contato com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) para obter mais informações sobre o episódio. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada.

Associação e DCE se pronunciam



A Associação de Pós-Graduandos da UFRN e Diretório Central dos Estudantes (DCE) José Silton Pinheiro repudiaram a ação a prestação solidariedade ao estudante ferido.

"Não podemos naturalizar manifestações que promovam a intolerância, a violência e a intimidação, tampouco admitir que a integridade física e moral de estudantes seja colocada em risco dentro de um espaço que deve ser seguro para toda a comunidade acadêmica", afirma o posicionamento divulgado ans redes sociais.





Confira as postagens feitas que expõem a confusão:

Bolsonaristas depredam UFRN e agride estudantes. Essa é a forma de fazer política desses canalhas. Odeiam a universidade, odeiam o ensino público porque são ressentidos e não conseguem passar. https://t.co/2sNyZMxHld — Starman (@LeoLibertino) October 19, 2026

Aqui o deputado federal Girão e o presidente do novo entram com seguranças armados na UFRN para manifestação eleitoral. https://t.co/BwzHxBInQy — Daniel Menezes (@DanielOpotiguar) October 19, 2026

A UFRN ENTROU EM GUERRA https://t.co/jWhYkpwLKr — DarkFenix (@DarkFenixV2) October 19, 2026

O primeiro ato de Girão depois de anunciar apoio a Allyson foi protagonizar confusão na UFRN. E agora aparecem registros de que a baderna estava sendo articulada nos grupos bolsonaristas. Ou seja: não era improviso, era estratégia! https://t.co/IbQ5vHu7tv — Brisa Bracchi (@brisabracchi13) October 19, 2026

Bolsonaristas depredam o portão da UFRN e atacam estudantes. Discente de jornalismo teve dente quebrado. A extrema direita odeia universidade, a extrema direita odeia educação, a extrema direita ama violência e barbárie para fazer engolir o que pensa. https://t.co/7QXQ0jYd64 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 19, 2026



