México suspende importação do Brasil após surto de Newcastle em granja

A doença de Newcastle nã representa risco grave para o ser humano - (crédito: Reprodução/Agência Brasil )

O México anunciou na segunda-feira, 19, a suspensão das importações de produtos avícolas do Brasil, um de seus principais fornecedores de carne de frango, após a confirmação de um surto da doença de Newcastle em uma granja brasileira. A Secretaria de Agricultura do México informou, em comunicado, que a medida foi tomada depois que o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil confirmou casos da enfermidade em uma granja comercial de frangos de corte no município de Nova Itaberaba, no estado de Santa Catarina.

Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, a doença de Newcastle é uma infecção altamente contagiosa que afeta aves, incluindo as de criação doméstica. Ela compromete as vias respiratórias e pode causar apatia, sintomas neurológicos e diarreia.

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De acordo com o comunicado mexicano, a suspensão abrange carne de ave e miúdos, aves canoras e ornamentais, além de material genético avícola - incluindo ovos férteis e pintinhos de até três dias de vida. A nota não informou por quanto tempo a restrição ficará em vigor e indicou que a medida afetará tanto importações comerciais quanto produtos transportados por turistas.



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O governo mexicano afirmou que o objetivo é proteger a produção avícola local. A decisão é relevante porque, nos últimos anos, o México mais do que dobrou as importações de peito de frango desossado do Brasil, que passaram de 90 mil toneladas em 2022 para 196 mil toneladas em 2025, segundo dados da Agência Nacional de Aduanas do México divulgados pela União Nacional de Avicultores do país.

O aumento das importações está relacionado a uma política de aproximação do México com o governo do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca um quarto mandato em um segundo turno no domingo, disputado com o senador oposicionista Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado