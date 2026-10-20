Dólar cai a R$ 5,01 e bolsa sobe com novas pesquisas eleitorais nesta terça

Dólar registrou queda de 0,58% nesta terça-feira (20/10) e encerrou o dia cotado a R$ 5,01 - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Em mais um dia de desvalorização ante o real, o dólar registrou queda de 0,58% nesta terça-feira (20/10) e encerrou o dia cotado a R$ 5,01, a cinco dias do segundo turno das eleições presidenciais. O cenário de proximidade do pleito, inclusive, ditou o ritmo do mercado financeiro ao longo do dia, com a ausência de indicadores macroeconômicos importantes, segundo analistas consultados pelo Correio.

Assim como o câmbio, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o Ibovespa, voltou a ter um dia de valorização após uma sequência negativa e subiu 1,57%, aos 208.295 pontos. O desempenho foi favorecido pelas ações da própria B3 (B3SA3), que ficaram entre as mais rentáveis do dia, com mais 5,38%, além das instituições financeiras, que fecharam todas no azul ao final do pregão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O analista Rafael Pastorello, portfólio manager do Banco Sofisa, considera que ainda há um ambiente marcado por elevada sensibilidade ao cenário eleitoral, já que três novas pesquisas foram divulgadas entre a noite de segunda-feira (19) e a manhã do dia seguinte.





Leia também: Bolsa sobe perto da máxima histórica com eleições e petróleo no radar



A sondagem da RealTime Big Data, divulgada pela manhã, mostra o candidato Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos, ante 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição. Além disso, outros dois levantamentos publicados na noite anterior apontam para um cenário semelhante: a PoderData indica a mesma diferença entre os dois postulantes (52% x 48%), enquanto a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg destaca Flávio com 51,1%, ante 48,9% de Lula.

A maioria dos investidores e do mercado financeiro parece ter aderido em peso ao plano econômico do candidato Flávio Bolsonaro (PL), que aposta em agendas de redução da máquina pública e revisão de impostos, inclusive da reforma tributária aprovada no Congresso Nacional.

Pastorello avalia que os ativos domésticos seguem reagindo de forma intensa às mudanças de percepção dos investidores em relação ao ambiente político. “Nesse contexto, câmbio e curva de juros seguem como os principais canais de transmissão dessa volatilidade, enquanto os fluxos de capital estrangeiro têm exercido papel relevante na direção dos mercados locais”, comenta.

Mais apetite ao risco

O analista da Ouro Preto Investimentos Sidney Lima acredita que a alta do Ibovespa nesta terça-feira reflete principalmente o alívio dos juros futuros e a melhora do apetite por risco. Todas as taxas dos DIs registraram queda ao longo da curva durante o pregão. Esse cenário indica que o mercado está menos preocupado com o cenário econômico e fiscal dos próximos meses, com a expectativa de uma vitória do candidato do PL, como indicam as pesquisas mais recentes.

“O ponto central é que a Bolsa está subindo mais pela expectativa de condições financeiras melhores do que por uma recuperação efetiva da economia. Considero esse movimento positivo, mas ainda frágil, porque o mercado continua muito dependente das expectativas eleitorais e fiscais”, ressalta Lima, que prevê volatilidade elevada nos próximos pregões, com maior potencial de valorização em empresas sensíveis aos juros, “desde que o cenário político não provoque uma nova abertura dos prêmios de risco”.





Leia também: Flávio prevê transição de dois anos para beneficiários do Bolsa Família



O sentimento positivo em relação ao cenário eleitoral também “contaminou” a percepção dos agentes de mercado em relação a outros problemas econômicos do país, como a ainda elevada taxa de juros e as projeções não animadoras para o fiscal, como pontua o analista de investimentos Felipe Sant’Anna.

“As pesquisas ajudam a melhorar o sentimento e o bom-humor dos brasileiros, que estão varrendo para baixo do tapete, nesse momento, todos os problemas que nós temos no fiscal, de taxa de juros, expectativa de inflação, nada disso tem feito o preço para além da expectativa eleitoral”, destaca.

