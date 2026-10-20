AstraZeneca anuncia Filippo Fontana como novo presidente no Brasil

Filippo Fontana assume a presidência da AstraZeneca Brasil para impulsionar a inovação e o acesso à saúde no país - (crédito: Divulgação)

A AstraZeneca anunciou a nomeação de Filippo Fontana para o cargo de Country President da AstraZeneca Brasil. A chegada do executivo ocorre durante o avanço do pipeline global de inovação da companhia farmacêutica, focado especialmente em oncologia, doenças raras e biofarmacêutica, segmentos que reunirão importantes avanços científicos nos próximos anos.

Fontana tem nove anos de trajetória na empresa. O executivo assume a posição no Brasil após atuar como Country President da AstraZeneca na Áustria, período em que liderou um sólido desempenho financeiro na gestão local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Durante sua atuação na subsidiária austríaca, Fontana conduziu lançamentos bem-sucedidos de medicamentos nas frentes de atenção primária e atenção especializada. Os resultados aceleraram o acesso de pacientes a terapias inovadoras e fortaleceram o posicionamento da empresa no mercado.

Objetivos estratégicos no mercado brasileiro

Na condução da operação brasileira, o executivo liderará a estratégia corporativa direcionada a pilares prioritários:

impulsionar a inovação de maneira contínua;

ampliar o acesso dos pacientes às soluções em saúde;

fortalecer parcerias integradas em todo o ecossistema de saúde;

apoiar o crescimento sustentado das áreas terapêuticas.

Ao avaliar o cenário para a atuação profissional no país, Fontana destacou as perspectivas do trabalho conjunto.

"O Brasil é um dos mercados mais dinâmicos e inspiradores do mundo, com uma enorme oportunidade de transformar a vida de milhões de pessoas. Estou entusiasmado para trabalhar ao lado das nossas equipes e parceiros no país, contribuindo para ampliar o impacto da ciência e da inovação para os pacientes brasileiros", afirmou Filippo Fontana.

Aporte financeiro e expansão de pesquisas clínicas

O executivo apoiará a ambição da AstraZeneca de fortalecer a atuação em ciência e pesquisa e desenvolvimento (P&D). Essa diretriz contempla a ampliação planejada para a agenda nacional de pesquisa clínica.

A farmacêutica anunciou recentemente um investimento de R$ 400 milhões previsto para 2026. O aporte visa expandir as atividades voltadas a estudos clínicos no Brasil, consolidando a relevância estratégica do país perante a rede global de inovação da AstraZeneca.

Presença e atuação no país

A AstraZeneca atua no Brasil há mais de 25 anos e mantém sede na cidade de São Paulo. O mercado brasileiro consolidou-se como um dos principais vetores de crescimento para a organização.

A estrutura corporativa e operacional da farmacêutica em território nacional reúne os seguintes dados:

quadro de colaboradores composto por cerca de 1.500 profissionais em todo o país;

oferta de aproximadamente 50 medicamentos voltados a pacientes em suas principais áreas terapêuticas;

atendimento direto que alcançou mais de 3 milhões de pacientes no Brasil em 2025.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



