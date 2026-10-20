China suspende importações de aves de SC após confirmação de doença de Newcastle

Ministério mantém diálogo com agências sanitárias de outros países para dar informações sobre a doença - (crédito: Divulgação/Reprodução.)

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, nesta terça-feira (20/10), que mais dois países implementaram restrições à importação da carne de aves brasileira, após a descoberta de um foco da doença de Newcastle em uma criação comercial de perus na cidade de Nova Itaberaba, em Santa Catarina (SC).

Segundo o Mapa, a China suspendeu as importações de carne de aves, no geral, enquanto o Chile restringiu a medida para ovos férteis, ovos SPF (livres de patógenos), pintinhos de um dia, aves ornamentais, carne fresca de aves, ovos para consumo humano e produtos cárneos contendo carne fresca de aves. As suspensões, no caso desses dois países, valem apenas para o estado de Santa Catarina, por enquanto.



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No caso da China, o governo ressaltou que a restrição limitada a Santa Catarina foi resultado de uma negociação conduzida pelos agentes do Mapa com Pequim, que conseguiram evitar que a suspensão atingisse todas as importações provenientes do território nacional, como foi o caso do México, que suspendeu a compra de aves vivas, carne e miúdos de aves, entre outros.

O ministério destaca, ainda, que mantém a conversa com outros países importadores com o fornecimento de informações técnicas sobre a ocorrência e as medidas de controle implementadas. “A atuação busca assegurar a transparência das informações e avançar nas tratativas para a retomada segura do comércio, em conformidade com os requisitos sanitários de cada mercado”, destaca o Mapa, em nota oficial.

