Eleições: 'índice do medo' da B3 dispara e atinge maior valor da história

A falta de certezas de previsibilidade sobre o futuro do país no campo econômico preocupa os investidores na reta final do segundo turno das eleições presidenciais. Apesar do candidato Flávio Bolsonaro (PL) ter despontado à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno, as pesquisas mais recentes mostram que ainda não há nada definido no pleito de 2026.
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A pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha na noite desta quinta-feira (22/10) mostra Flávio e Lula empatados com 50% nos votos válidos e 47% x 46% para o senador na contagem geral das intenções. No primeiro turno, a diferença entre os dois foi de 2,22 milhões de votos, com vantagem para o candidato do PL.
Como termômetro para medir o nível de incerteza do mercado à véspera das eleições, o S&P/B3 Ibovespa VIX, é conhecido popularmente como o “índice do medo”. Ele mede a possibilidade de intensa volatilidade futura do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e varia de 0 a 100 pontos, sendo zero nenhum risco e o contrário, risco total.
No entanto, até esta quinta-feira, o índice nunca tinha ultrapassado o patamar de 30 pontos — acima disso, o mercado considera um cenário de forte turbulência e aversão ao risco. Na sessão de hoje, ele chegou ao patamar mais elevado da série histórica, ao disparar 6,72% em apenas um dia e chegar a 45,27 pontos.
Diferentemente dos índices que acompanham a valorização das ações, o VIX é calculado a partir dos preços das opções de compra e venda, que são contratos utilizados para proteção e hedge (proteção). O VIX não indica se a bolsa vai subir ou cair, mas mensura a amplitude das oscilações de preços esperadas pelos investidores, como explica o economista-chefe da Bluemetrix Asset, Renan Silva.
“Diante de visões econômicas divergentes e disputas acirradas nas pesquisas, o mercado passa a precificar uma maior volatilidade, mesmo, ou variabilidade de retornos possíveis após a apuração”, destaca Silva, que ressalta, no entanto, que o índice do medo tende a atingir sua máxima na reta final da campanha e passar por uma queda acentuada assim que os resultados são confirmados e as incertezas são reduzidas.
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