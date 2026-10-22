IBGE prepara o 12º Censo Agropecuário com inovação digital para produtores

A tecnologia e o maquinário, como esta plantadeira moderna, são aspectos essenciais do agronegócio brasileiro, foco do Censo Agropecuário do IBGE - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciará as etapas de preparação do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. O órgão estruturou três frentes operacionais em todo o país: o Cadastro Prévio e Coleta Web, o Censo Experimental e os Testes de Ambientação.





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Cadastro digital e questionário pela internet





A plataforma digital permite que produtores rurais atualizem seus dados pelo endereço https://12censoagro.ibge.gov.br/responda. Essa fase de cadastramento prévio ocorre entre outubro de 2026 e agosto de 2027.





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Instituições parceiras, como cooperativas, sindicatos, associações e escritórios de contabilidade, contam com perfil institucional para registrar associados ou enviar arquivos consolidados.





Em março de 2027, o IBGE entrará em contato com quem preencheu o cadastro prévio para responder ao questionário pela internet. A etapa de coleta presencial está programada para começar em junho de 2027.





Simulações em municípios selecionados





Entre 3 de novembro e 4 de dezembro de 2026, o órgão executará o Censo Experimental em recortes de três estados:









Rio Claro (SP): abrange cerca de 1.258 estabelecimentos, com 24 recenseadores, supervisores e centro local de controle;









Barra do Bugres e Tangará da Serra (MT): cobre cerca de 1.052 estabelecimentos, incluindo a Terra Indígena Umutina e a Terra Indígena Filgueiras;









Cururupu e Mirinzal (MA): atua em áreas tradicionais, como a Reserva Extrativista Cururupu e o Território Quilombola Santa Tereza.









Nessas localidades, os produtores cadastrados previamente também poderão testar o questionário experimental pelo site oficial.





Testes de ambientação nos estados





De 23 de novembro a 4 de dezembro de 2026, o IBGE conduzirá os Testes de Ambientação em 25 Superintendências Estaduais. A atividade ocorre em um município selecionado por estado para preparar as equipes técnicas locais.





As equipes testarão os tablets de coleta, o gerenciamento dos postos censitários e os fluxos de supervisão via Centro Estadual de Qualidade (CEQ). Cada estado avaliará ao menos 6 setores censitários, com foco também em povos e comunidades tradicionais. Estados como Bahia, Minas Gerais e Paraná analisarão 12 setores.





Sigilo estatístico e identificação





As informações coletadas são protegidas pela Lei Federal nº 5.534/1968 e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os dados destinam-se exclusivamente a finalidades estatísticas oficiais e não sofrem compartilhamento para fins fiscais, tributários ou judiciais.





Recenseadores, agentes de qualidade e supervisores trabalham identificados com colete institucional, crachá oficial e dispositivo móvel de coleta.





Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



