iFood e Dako oferecem desconto em fogões para pequenos e médios restaurantes

O iFood Pago e a Dako Profissional, marca do grupo Atlas Eletrodomésticos, firmaram uma parceria para ampliar o acesso de pequenos e médios restaurantes a equipamentos profissionais para cozinhas. O acordo prevê descontos de 5% a 12% na compra de fogões industriais da marca para restaurantes parceiros da plataforma financeira. Antes, a condição de preço reduzido era restrita a grandes redes.
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A oferta abrange a linha completa Dako Profissional, com modelos de dois a seis queimadores das linhas Eco e Pro. Todos os equipamentos têm garantia de um ano. A iniciativa busca facilitar a modernização da infraestrutura dos estabelecimentos e prepará-los para períodos de maior demanda, como a Black Friday.
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Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), o setor de food service encerrou 2025 com mais de 1,2 milhão de estabelecimentos ativos no Brasil, dos quais 72% eram de pequeno porte. No período, o segmento movimentou R$ 287,9 bilhões.
A parceria também ocorre em meio à expansão das operações de crédito do iFood Pago, que já concedeu mais de R$ 4,6 bilhões desde sua criação. Pesquisa encomendada pela plataforma à Ipsos-Ipec apontou que 63% dos restaurantes que contrataram crédito por meio do serviço não tinham acesso a financiamento em bancos tradicionais.
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