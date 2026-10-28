Proibição de bets aumentou em 6,5% a venda de alimentos, diz Abras

A proibição das casas de apostas on-line refletiu no padrão de consumo alimentar dos brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A entidade diz que, desde o fim de setembro, houve um aumento de 6,5% na venda de alimentos essenciais, como arroz, óleo, macarrão e café, em todo o país, em comparação com o mesmo período de 2025.
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Em 25 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Medida Provisória 1.394/2026, que proíbe o funcionamento das apostas esportivas e dos jogos on-line de quota fixa no país.
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O presidente da Abras, João Galassi, associou o crescimento à queda nas transações por Pix. Imediatamente após a proibição, as transações caíram cerca de 10%. Depois, a queda passou para 7%. Para Galassi, parte do dinheiro que antes era destinado às bets passou a ser utilizado para a compra de alimentos. No entanto, ainda não é possível afirmar a causa real do crescimento nas vendas.
Segundo a associação, o crescimento pôde ser visto na Região Sul e em parte da Região Sudeste, no bloco formado por Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro. As áreas tiveram um aumento de 10,6% em comparação com o ano passado.
Já no Nordeste, as vendas cresceram 6,5%; no interior paulista, 5,6%; na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 4%; e no Centro-Oeste, 3,6%. O percentual mais baixo foi registrado na Grande São Paulo, com 1,2%. Os dados foram divulgados nesta semana, durante a feira Supervendas, em Aracaju (SE).
Apesar de já estar em vigor, a medida provisória ainda precisa ser analisada por deputados e senadores. No Congresso, a proposta enfrenta resistência de parlamentares e de setores econômicos afetados, incluindo clubes de futebol patrocinados por empresas de apostas.
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