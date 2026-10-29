Alcolumbre articula saída para penas do 8/1 de olho em votos da direita

A avaliação de auxiliares é de que uma sinalização ao campo conservador poderia reduzir resistências à candidatura de Alcolumbre - (crédito: Ton Molina/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tem discutido com aliados uma proposta de pacificação política que contemple uma alternativa à redução das penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. As conversas ocorrem em meio às articulações para a próxima eleição à presidência da Casa.

Nas coxias, interlocutores do parlamentar avaliam que o movimento tem um componente eleitoral. A estratégia, segundo essas fontes, seria construir uma saída capaz de atrair o apoio de senadores da ala mais à direita, considerados fundamentais para as pretensões de Alcolumbre de permanecer no comando do Senado. Entre os consultados pelo chefe do Congresso está o presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA).

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A avaliação de auxiliares é de que uma sinalização ao campo conservador poderia reduzir resistências à candidatura do senador amapaense, sem necessariamente representar uma adesão integral às propostas defendidas pelo bolsonarismo.

O desafio, no entanto, passa pela construção de uma alternativa que encontre respaldo entre diferentes grupos políticos. A discussão sobre as punições aos envolvidos no 8 de janeiro permanece como um dos principais pontos de divergência entre governistas e oposição no Congresso.

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