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TRABALHO

Desemprego cai a 5,2%, menor taxa para um 3º trimestre desde 2012

Pnad Contínua aponta redução de 234 mil pessoas desocupadas em relação ao trimestre anterior

Entre os ocupados, o número de empregados no setor privado com carteira assinada chegou a 39,4 milhões - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Entre os ocupados, o número de empregados no setor privado com carteira assinada chegou a 39,4 milhões - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,2% no terceiro trimestre de 2026, o menor índice já registrado para o período desde 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (30/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No segundo trimestre, o indicador estava em 5,4%, enquanto, no mesmo período de 2025, havia sido de 5,6%.

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O país registrou 5,6 milhões de pessoas desocupadas entre julho e setembro, uma redução de 4% em relação ao trimestre anterior, o equivalente a 234 mil pessoas a menos. Na comparação anual, a queda foi de 6,9%, com redução de 417 mil pessoas.

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Entre os ocupados, o número de empregados no setor privado com carteira assinada, excluindo trabalhadores domésticos, chegou a 39,4 milhões. O contingente apresentou estabilidade tanto na comparação trimestral quanto na anual.

Também permaneceram estáveis os números de empregados sem carteira assinada no setor privado, com 13,7 milhões de pessoas, trabalhadores por conta própria, com 26,1 milhões, e trabalhadores domésticos, que somaram 5,4 milhões.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 30/10/2026 10:07 / atualizado em 30/10/2026 10:09
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