McDonald's tem lucro líquido de US$ 2,49 bilhões no terceiro trimestre

Desempenho acima do esperado no trimestre impulsionou a valorização dos papéis da companhia no mercado norte-americano - (crédito: TOLGA AKMEN)

O McDonald's registrou lucro líquido de US$ 2,49 bilhões no terceiro trimestre de 2026, 9% maior do que o do mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (4/10).





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O lucro diluído por ação ficou em US$ 3,57, alta de 11% e acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,38.









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A receita somou US$ 7,16 bilhões, avanço de 1% na comparação anual, mas abaixo da previsão de US$ 7,28 bilhões.





A gigante de restaurantes de fast-food informou ainda que as vendas globais do sistema cresceram 4%, para US$ 38 bilhões no trimestre.









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Às 9h11 (de Brasília), a ação do McDonald's subia 1,9% no pré-mercado de Nova York.







