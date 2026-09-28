Como abrir uma franquia do McDonald's e quais os requisitos em 2026

Tornar-se um franqueado do McDonald's exige um investimento inicial que parte de R$ 2,6 milhões. O valor expressivo faz parte da estratégia da gigante de fast-food, operada no Brasil pela Arcos Dorados desde 2007, que busca parceiros com sólida capacidade financeira para sustentar seus planos de expansão, que preveem a abertura de 105 a 115 novas unidades na América Latina em 2026.
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O processo para abrir um restaurante da rede é rigoroso e pode levar mais de um ano, sendo fundamental que os candidatos se planejem com antecedência. A companhia busca empreendedores com perfil de liderança e experiência em gestão de negócios, capazes de se dedicar em tempo integral à operação da franquia.
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Quanto custa para abrir uma franquia do McDonald's
O investimento total para se tornar um franqueado varia entre R$ 2,6 milhões e R$ 4,5 milhões, dependendo do tamanho, modelo e localização da unidade. Segundo declarações do presidente da companhia, Rogerio Barreira, em maio de 2026, o valor pode chegar a cerca de US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,4 milhões). É importante notar que a empresa exige que uma parte desse montante venha de capital próprio do candidato, sem financiamentos, e o prazo médio de retorno do investimento (payback) é de 60 meses. Esse valor cobre diversos custos, como:
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taxa de franquia, que garante o direito de uso da marca;
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custos de construção e reforma do imóvel;
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compra de todos os equipamentos de cozinha e do salão;
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investimento inicial em marketing para a inauguração.
Além do desembolso inicial, o franqueado precisa arcar com taxas mensais contínuas. Os royalties correspondem a aproximadamente 5% sobre o faturamento bruto mensal, e a taxa de marketing fica em torno de 4,3% do faturamento, destinada aos fundos de publicidade da marca.
Quais são os requisitos para ser um franqueado
O McDonald's não busca apenas investidores, mas sim operadores que estejam presentes no dia a dia do negócio. O processo seletivo avalia uma combinação de capacidade financeira e habilidades de gestão. Os pré-requisitos essenciais incluem:
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experiência comprovada em gestão de equipes e operações;
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disponibilidade para dedicação exclusiva ao negócio;
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habilidades de liderança e boa comunicação;
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residir na mesma cidade ou região onde pretende abrir a franquia;
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identificação com os valores e a cultura da marca.
O processo seletivo é composto por várias etapas, incluindo o preenchimento de um formulário on-line, entrevistas com executivos da empresa e um período de imersão de alguns dias em um restaurante. Essa etapa prática serve para que o candidato conheça a fundo a operação e para que a empresa avalie sua adaptação ao ritmo de trabalho antes da aprovação final.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.