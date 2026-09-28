InícioEconomia
fast-food

Como abrir uma franquia do McDonald's e quais os requisitos em 2026

Saiba o valor de investimento inicial exigido pela rede de fast-food e os passos para se tornar um franqueado em meio aos planos de expansão

A companhia busca empreendedores com perfil de liderança e experiência em gestão de negócios, capazes de se dedicar em tempo integral à operação da franquia - (crédito: Reuters)
A companhia busca empreendedores com perfil de liderança e experiência em gestão de negócios, capazes de se dedicar em tempo integral à operação da franquia - (crédito: Reuters)

Tornar-se um franqueado do McDonald's exige um investimento inicial que parte de R$ 2,6 milhões. O valor expressivo faz parte da estratégia da gigante de fast-food, operada no Brasil pela Arcos Dorados desde 2007, que busca parceiros com sólida capacidade financeira para sustentar seus planos de expansão, que preveem a abertura de 105 a 115 novas unidades na América Latina em 2026.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O processo para abrir um restaurante da rede é rigoroso e pode levar mais de um ano, sendo fundamental que os candidatos se planejem com antecedência. A companhia busca empreendedores com perfil de liderança e experiência em gestão de negócios, capazes de se dedicar em tempo integral à operação da franquia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

  • McDonald's tem 91 vagas de emprego em restaurantes no DF; veja detalhes

  • Franquias crescem 9% no 1º trimestre, com destaque para saúde e turismo

  • Franchising vê negócios de conveniência impulsionarem expansão

Quanto custa para abrir uma franquia do McDonald's

O investimento total para se tornar um franqueado varia entre R$ 2,6 milhões e R$ 4,5 milhões, dependendo do tamanho, modelo e localização da unidade. Segundo declarações do presidente da companhia, Rogerio Barreira, em maio de 2026, o valor pode chegar a cerca de US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,4 milhões). É importante notar que a empresa exige que uma parte desse montante venha de capital próprio do candidato, sem financiamentos, e o prazo médio de retorno do investimento (payback) é de 60 meses. Esse valor cobre diversos custos, como:

  • taxa de franquia, que garante o direito de uso da marca;

  • custos de construção e reforma do imóvel;

  • compra de todos os equipamentos de cozinha e do salão;

  • investimento inicial em marketing para a inauguração.

Além do desembolso inicial, o franqueado precisa arcar com taxas mensais contínuas. Os royalties correspondem a aproximadamente 5% sobre o faturamento bruto mensal, e a taxa de marketing fica em torno de 4,3% do faturamento, destinada aos fundos de publicidade da marca.

Quais são os requisitos para ser um franqueado

O McDonald's não busca apenas investidores, mas sim operadores que estejam presentes no dia a dia do negócio. O processo seletivo avalia uma combinação de capacidade financeira e habilidades de gestão. Os pré-requisitos essenciais incluem:

  • experiência comprovada em gestão de equipes e operações;

  • disponibilidade para dedicação exclusiva ao negócio;

  • habilidades de liderança e boa comunicação;

  • residir na mesma cidade ou região onde pretende abrir a franquia;

  • identificação com os valores e a cultura da marca.

O processo seletivo é composto por várias etapas, incluindo o preenchimento de um formulário on-line, entrevistas com executivos da empresa e um período de imersão de alguns dias em um restaurante. Essa etapa prática serve para que o candidato conheça a fundo a operação e para que a empresa avalie sua adaptação ao ritmo de trabalho antes da aprovação final.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 28/09/2026 21:18 / atualizado em 28/09/2026 21:19
x