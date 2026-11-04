Ministério confirma novo foco da doença de Newcastle em granja de SC

Contágio restrito à zona de emergência mantém os protocolos de vigilância intensificados no oeste catarinense - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil)

O Ministério da Agricultura informou, em nota, que um quarto caso da Doença de Newcastle (DNC), enfermidade viral que afeta aves, foi registrado em estabelecimento avícola comercial em Nova Erechim, no oeste de Santa Catarina. O caso foi identificado dentro da área de emergência zoossanitária estabelecida na região.

O registro consta também na plataforma de acompanhamento de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura. O caso foi confirmado na terça-feira (3/11), em produção de perus. A investigação, com coleta de material, começou no sábado (31/10).

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Ao todo, são quatro casos ativos de Newcastle no Brasil, todos na mesma área de emergência zoossanitária, nos municípios de Nova Itaberaba, Coronel Freitas e Nova Erechim. O primeiro foco do surto foi identificado em 18 de outubro.

Os focos estão sendo controlados pelo Serviço Veterinário Oficial, segundo o Ministério da Agricultura.

"A identificação ocorreu durante as ações de vigilância realizadas na área de emergência. O Serviço Veterinário Oficial adotará as medidas previstas nos protocolos de resposta a emergências zoossanitárias, incluindo investigação epidemiológica, vigilância e contenção da doença", informou a pasta.



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De acordo com o ministério, nos três primeiros focos confirmados, em Nova Itaberaba, Coronel Freitas e Nova Erechim, "as medidas previstas nos protocolos de resposta foram adotadas, e as propriedades envolvidas já se encontram em vazio sanitário".

O ministério disse ainda que seguirá atuando junto aos órgãos estaduais de defesa agropecuária para "controlar a ocorrência e proteger a avicultura nacional".

Este é o quinto foco já registrado em produção comercial no Brasil desde 17 de julho de 2024.

A Doença de Newcastle é uma enfermidade viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios, seguidos por manifestações nervosas.

É uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A DNC não é transmitida pelo consumo de produtos avícolas inspecionados, que permanece sem contraindicações.