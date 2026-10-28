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Santa Catarina

Mapa confirma terceiro foco de doença de Newcastle em SC

Novo caso foi identificado em uma granja de Nova Erechim, dentro da área de emergência sanitária

Os dois focos anteriores no estado foram registrados em Nova Itaberaba e Coronel Freitas. - (crédito: Reprodução/Agência Brasil )
Os dois focos anteriores no estado foram registrados em Nova Itaberaba e Coronel Freitas. - (crédito: Reprodução/Agência Brasil )

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, na noite de terça-feira (27/10), o terceiro foco da doença de Newcastle em Santa Catarina. A ocorrência foi identificada em um estabelecimento avícola de Nova Erechim, município localizado dentro da área onde já havia sido estabelecida a emergência sanitária.

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A detecção ocorreu após o reforço das ações de vigilância sanitária na região. Com a confirmação, o Serviço Veterinário Oficial (SVO) iniciou os protocolos de resposta a emergências zoossanitárias, que incluem investigação epidemiológica, monitoramento sanitário e medidas diretas de contenção.

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Os dois focos anteriores no estado foram registrados em Nova Itaberaba e Coronel Freitas. O primeiro foi confirmado em 18 de outubro, e as medidas sanitárias necessárias foram concluídas. A propriedade está em vazio sanitário, etapa que sucede as ações de controle da ocorrência.

O segundo foco foi confirmado em 24 de outubro, em Coronel Freitas. No local, o despovoamento sanitário foi finalizado, mas ainda estão em andamento os procedimentos de limpeza e desinfecção da propriedade.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 28/10/2026 11:07 / atualizado em 28/10/2026 11:30
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