Mapa confirma terceiro foco de doença de Newcastle em SC

Os dois focos anteriores no estado foram registrados em Nova Itaberaba e Coronel Freitas. - (crédito: Reprodução/Agência Brasil )

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, na noite de terça-feira (27/10), o terceiro foco da doença de Newcastle em Santa Catarina. A ocorrência foi identificada em um estabelecimento avícola de Nova Erechim, município localizado dentro da área onde já havia sido estabelecida a emergência sanitária.



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A detecção ocorreu após o reforço das ações de vigilância sanitária na região. Com a confirmação, o Serviço Veterinário Oficial (SVO) iniciou os protocolos de resposta a emergências zoossanitárias, que incluem investigação epidemiológica, monitoramento sanitário e medidas diretas de contenção.

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Os dois focos anteriores no estado foram registrados em Nova Itaberaba e Coronel Freitas. O primeiro foi confirmado em 18 de outubro, e as medidas sanitárias necessárias foram concluídas. A propriedade está em vazio sanitário, etapa que sucede as ações de controle da ocorrência.



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O segundo foco foi confirmado em 24 de outubro, em Coronel Freitas. No local, o despovoamento sanitário foi finalizado, mas ainda estão em andamento os procedimentos de limpeza e desinfecção da propriedade.



