Agricultura constata 2º foco de Newcastle em área de restrição de SC

Quatro municípios catarinenses seguem sob estado de emergência zoossanitária por 60 dias - (crédito: Divulgação/Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil)

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, por meio de Nota Oficial, que foi identificado um novo foco da doença de Newcastle em um estabelecimento avícola de Coronel Freitas (SC), dentro da área de restrição estabelecida após a primeira ocorrência na região.

A informação já constava na plataforma de acompanhamento de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura com data de sábado (24/10).

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Segundo o ministério, a detecção ocorreu durante as ações de vigilância intensificada realizadas na área de emergência sanitária. O Serviço Veterinário Oficial iniciou as medidas previstas nos protocolos de resposta a emergências zoossanitárias, incluindo investigação epidemiológica, vigilância e contenção da doença. O processo de despovoamento sanitário das aves da propriedade também já foi iniciado.



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Em virtude da proximidade entre o novo estabelecimento e a propriedade em que foi identificado o primeiro foco, houve apenas um pequeno ajuste na área de restrição, que permanece sob vigilância.

O Ministério da Agricultura destacaou, ainda, que, em ocorrência sem relação epidemiológica com os focos em aves comerciais, o Serviço Veterinário Oficial também confirmou a infecção pelo paramixovírus aviário tipo 1 (PPMV-1) em pombos localizados fora da área de emergência sanitária.

De acordo com as definições da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), essa detecção em pombos não configura um foco de doença de Newcastle.

Foco DNC

O foco inicial na região foi confirmado pelo Mapa em 18 de outubro de 2026, em um estabelecimento comercial de criação de perus de corte em Nova Itaberaba (SC).

Na sequência, a Portaria Mapa nº 962/2026 declarou estado de emergência zoossanitária por 60 dias nos municípios de Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim, para intensificar as ações de vigilância e controle sanitário.