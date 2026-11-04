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Bolsas nos EUA fecham em forte alta após derrota do partido de Trump

Dow Jones liderou os ganhos entre os principais índices do país, em meio à repercussão das eleições de meio de mandato, as chamadas midterms

Bolsa de Nova York tem mais de 5 mil empresas listadas, contra pouco mais de 300 na bolsa brasileira - (crédito: Angela Weiss/AFP)
Bolsa de Nova York tem mais de 5 mil empresas listadas, contra pouco mais de 300 na bolsa brasileira - (crédito: Angela Weiss/AFP)

O mercado financeiro reagiu positivamente à vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as chamadas midterms. No pregão desta quarta-feira (4/11), dia seguinte à votação, as principais bolsas de Nova York fecharam a sessão com fortes valorizações. O índice Dow Jones liderou os ganhos, com alta de 3,03% no fim do dia, aos 53.357 pontos.

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Também registraram ganhos expressivos os índices S&P 500 e Nasdaq, que encerraram o pregão com altas de 1,58% e 1,44%, respectivamente. As ações das big techs, as gigantes da tecnologia, se destacaram durante o dia, à exceção das da Tesla, de Elon Musk, que caíram 3,34%, e das da Nvidia, com baixa de 3,12%. Os ativos ligados a data centers também recuaram, diante do maior receio em torno da possibilidade de regulamentação do setor.

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Os investidores no país acreditam que a vitória dos democratas pode frear o ímpeto do presidente norte-americano de levar adiante projetos de expansão das despesas, o que inclui gastos com a Defesa e ataques como os ocorridos no Oriente Médio, durante a invasão ao Irã, que resultou na morte do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.


“O mercado interpretou a perspectiva de um Congresso menos alinhado politicamente à Casa Branca como um potencial freio a gastos públicos e a ofensivas militares, o que aliviou, em parte, temores fiscais e inflacionários e ajudou a puxar os rendimentos dos Treasuries (títulos do Tesouro dos EUA) para baixo”, destaca Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad.



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Raphael Pati

Repórter especializado em Economia no Correio Braziliense desde 2024, acompanha o cenário macroeconômico de Brasília e o mercado financeiro. Apaixonado por livros e boas histórias.

Por Raphael Pati
postado em 04/11/2026 18:40
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