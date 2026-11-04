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ESCALA 6X1

Fim da escala 6x1: decreto deve ser publicado na próxima segunda-feira

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicou que o decreto busca organizar a transição para a escala 5x2, promulgada pelo Congresso no mês passado

Decreto prevê escala 5x2 como padrão na falta de acordo coletivo, destaca o ministro - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Decreto prevê escala 5x2 como padrão na falta de acordo coletivo, destaca o ministro - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira (4/11) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara um decreto para regulamentar o fim da escala de trabalho 6x1. Segundo ele, a publicação está prevista para a próxima segunda-feira (9).

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“Pretendo soltar a publicação do decreto regulamentador na segunda-feira para trazer um processo coordenado junto a todo o setor da economia para a implantação das várias escalas que cada setor eventualmente pretenda implantar, respeitando rigorosamente a PEC (do fim da 6x1)”, disse Marinho, durante a apresentação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de setembro.

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A regulamentação, segundo Marinho, exigirá que o trabalhador tenha garantidas oito folgas consolidadas a cada mês, o equivalente a dois descansos por semana, conforme prevê a PEC, que também veda quaisquer reduções salariais.


"A PEC determina dois descansos semanais casados com uma flexibilidade concedida pela PEC, que é que essas duas folgas estejam consolidadas no mês (...). A PEC não permite que não estejam garantidas dentro dos 30 dias as oito folgas e não permite redução do salário", ressaltou.





Flexibilidade por acordo coletivo



Caso a empresa e o sindicato não fechem acordos sobre como as oito folgas mensais serão distribuídas entre os trabalhadores, Luiz Marinho explicou que o decreto de regulamentação da PEC vai prever a adoção do modelo da escala 5x2.


Isso, no entanto, pode mudar a partir de negociações coletivas entre a empresa e os trabalhadores. “O papel dos contratos coletivos de trabalho terá um papel determinante, essencial no processo de regular as escalas respeitando o comando da PEC. A empresa fazendo a convenção coletiva, ela pode ter esta flexibilidade", explicou.

 


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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 04/11/2026 17:32
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