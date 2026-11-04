Quatro em cada 10 brasileiros planejam comprar na Black Friday, aponta pesquisa

Quatro em cada 10 habitantes brasileiros pretendem ir às compras na próxima Black Friday, segundo pesquisa divulgada pelo instituto Nexus. A data promocional anual, realizada sempre na última sexta-feira do mês de novembro, cai, em 2026, no dia 27.



Leia também: Black Friday do Planejamento: consumidor está mais esperto e exigente





De acordo com o estudo, 44% da população brasileira já se prepara para colocar a mão no bolso. Enquanto isso, 54% dos brasileiros nunca participou do evento promocional. Em contra-partida, outros 45% disseram que não irão às lojas, e outros 11% ainda não sabem, ou não responderam.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Diante dos compradores de plantão, 91% dos clientes que já participaram aprovam a data. O número é formado por 60% que sempre fica satisfeita; e outros 31% que afirmam terem mais satisfação do que insatisfação. Apenas 6% relatam terem ficado mais insatisfeitos, enquanto 3% dizem ficar sempre insatisfeitos.

"A pesquisa mostra dois lados da Black Friday no país: o Brasil tem um público fiel e altamente satisfeito com a experiência de compra, ao mesmo tempo que há um contingente grande de brasileiros que nunca participaram do evento. O desafio das marcas está em converter esse público não consumidor e mostrar para eles o nível de satisfação de quem já aderiu à data no país", afirmou Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, via assessoria de imprensa.

Os mais dispostos a abrir as carteiras são os jovens. Brasileiros entre 18 e 24 anos têm 59% dos representantes ouvidos dispostos a aproveitar as ofertas. A pesquisa mostrou ainda que o interesse cresce de acordo com a renda e a escolaridade. Em idades mais avançadas, a abstenção é maior: 73% dos 65+ relatam que nunca compraram na Black Friday.



Leia também: Black Friday: 6 dicas para pequenas empresas venderem mais sem comprometer o lucro





Entre os que acenaram com intenção de gastar, 15% são novos compradores. Outros 29% já compraram, e prentendem repetir os investimentos. 8% afirmaram ter participado em outros anos, mas negaram a possibilidade de voltas às lojas em 2026.

Os dados levantados também provam que a participação na Black Friday é predominantemente eventual. Em relação a compradores de edições anteriores, 73% adquiriu produtos de forma esporádica, em apenas uma edição (33%) ou na minoria das edições (40%). Apenas 4% dizem ser consumidores fiéis. Outros 22%, ao menos, estão presentes na maioria das edições.