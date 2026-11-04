Financiamento de apartamento: veja dicas essenciais antes de comprar

A primeira etapa de segurança financeira consiste em delimitar a capacidade de endividamento da família - (crédito: Freepik)

Comprar um imóvel próprio exige planejamento minucioso e atenção redobrada aos contratos bancários no cenário econômico atual. A busca por crédito habitacional cresce em todo o país, motivada pelo desejo de estabilidade patrimonial e pela necessidade de reorganizar o orçamento familiar diante do patamar dos juros.

A primeira etapa de segurança financeira consiste em delimitar a capacidade de endividamento da família. As instituições financeiras brasileiras autorizam o comprometimento de 30% a 35% da renda bruta comprovada para a parcela mensal, a depender das políticas de crédito de cada banco. Superar essa faixa eleva o risco de inadimplência e coloca em perigo a manutenção de compromissos essenciais do dia a dia.

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Custos que vão além das prestações mensais

Muitos compradores calculam apenas o valor da prestação e são surpreendidos pelas tarifas iniciais obrigatórias: o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) cobrado pelos municípios, os emolumentos de registro em cartório e a taxa de avaliação de engenharia do banco. Essas despesas adicionais costumam consumir entre 3% e 5% do valor total do apartamento negociado.

Juntar uma quantia expressiva para a entrada representa a atitude mais inteligente durante o planejamento. O pagamento inicial mínimo exigido pelo mercado costuma ser de 20% do valor do bem. Quanto maior for esse montante inicial, menor será o saldo devedor financiado e consideravelmente menor será o volume de juros pagos ao longo de décadas.

Diferenças entre sistemas de amortização

Os bancos oferecem basicamente dois caminhos para liquidar a dívida contratada. O Sistema de Amortização Constante (SAC) apresenta prestações mais elevadas no início, mas que diminuem gradativamente mês a mês. O sistema francês, conhecido como Tabela Price, mantém parcelas fixas durante todo o período do contrato, embora gere um volume total de juros superior no encerramento da dívida.

O índice de correção monetária também exige cuidado na hora da escolha. Linhas de crédito vinculadas à Taxa Referencial (TR) oferecem estabilidade e pouca oscilação ao saldo residual, especialmente em períodos nos quais a taxa permanece em patamares baixos. Já modelos atrelados à inflação (como o IPCA) oferecem prestações atrativas no curto prazo, mas tornam a prestação imprevisível se os índices econômicos dispararem nos anos seguintes.

Critérios determinantes antes da assinatura

analisar o Custo Efetivo Total (CET) da operação em vez de olhar apenas para a taxa nominal de juros, já que os seguros obrigatórios e as tarifas administrativas encarecem a dívida;

organizar o histórico de crédito nos birôs de proteção financeira meses antes do pedido para facilitar a liberação e garantir taxas competitivas;

utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para amortizar o saldo devedor ou compor a entrada, caso as regras da modalidade permitam;

manter uma reserva de liquidez equivalente a pelo menos seis meses do custo de vida da família, evitando atrasos em caso de desemprego ou emergência médica;

simular o financiamento em pelo menos três instituições bancárias diferentes para negociar condições de relacionamento e descontos nas tarifas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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