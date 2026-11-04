Ibovespa tem 1º dia de valorização após eleições e dólar cai para R$ 5,45

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) encerrou o dia em alta de 1,23%, aos 167.563 pontos, nesta quarta-feira (4/11). Foi o primeiro fechamento no azul após seis sessões consecutivas de queda, desde a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições do último dia 25 de outubro.
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A bolsa brasileira “surfou” na onda positiva dos principais índices dos Estados Unidos, que também fecharam o dia com altas expressivas. O Dow Jones, por exemplo, subiu 3,03% na sessão, em reação à vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato no país, as midterms.
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Entre as principais ações listadas na B3, os papéis preferenciais da Petrobras (PETR4) terminaram o dia com uma queda monumental de 7,08%, em razão da forte desvalorização do barril de petróleo no mercado internacional. Por outro lado, a elevação dos preços do minério de ferro impulsionou as ações da Vale (VALE3), que saltaram 3,49%.
Já o dólar comercial recuou 0,64%, e fechou o dia cotado a R$ 5,45, em movimento semelhante ao da moeda no cenário internacional, após o resultado das eleições nos EUA. O analista de investimentos da Nomad Luca Girardi ressalta que a leitura de que um Congresso de oposição tende a dificultar a aprovação de novos gastos aliviou os juros longos americanos, com o rendimento do Treasury (título do Tesouro dos EUA) de 10 anos recuando para abaixo dos 4,9%.
“De um lado, o alívio externo e o ajuste de posições após três altas seguidas, sustentaram a moeda brasileira, mas de outro, a falta de sinais sobre o ajuste das contas públicas e a indefinição sobre o comando da equipe econômica seguem pesando sobre o câmbio, assim como o forte recuo do petróleo, que tira parte do suporte a moedas de países exportadores de commodities”, destaca.
O mercado também ficou em tom de espera ao comunicado do Banco Central e à decisão dos juros. Já após a sessão, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano – movimento já esperado pela maioria dos agentes, que já precificavam a manutenção.
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