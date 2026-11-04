InícioEconomia
Bolsa de valores

Ibovespa tem 1º dia de valorização após eleições e dólar cai para R$ 5,45

Seis dias após vitória de Lula no segundo turno, mercado volta a respirar às vésperas de decisão sobre juros, um dia após midterms nos Estados Unidos

ibovespa - (crédito: Divulgação/Semtran RJ)
ibovespa - (crédito: Divulgação/Semtran RJ)

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) encerrou o dia em alta de 1,23%, aos 167.563 pontos, nesta quarta-feira (4/11). Foi o primeiro fechamento no azul após seis sessões consecutivas de queda, desde a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições do último dia 25 de outubro.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A bolsa brasileira “surfou” na onda positiva dos principais índices dos Estados Unidos, que também fecharam o dia com altas expressivas. O Dow Jones, por exemplo, subiu 3,03% na sessão, em reação à vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato no país, as midterms.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre as principais ações listadas na B3, os papéis preferenciais da Petrobras (PETR4) terminaram o dia com uma queda monumental de 7,08%, em razão da forte desvalorização do barril de petróleo no mercado internacional. Por outro lado, a elevação dos preços do minério de ferro impulsionou as ações da Vale (VALE3), que saltaram 3,49%.

Já o dólar comercial recuou 0,64%, e fechou o dia cotado a R$ 5,45, em movimento semelhante ao da moeda no cenário internacional, após o resultado das eleições nos EUA. O analista de investimentos da Nomad Luca Girardi ressalta que a leitura de que um Congresso de oposição tende a dificultar a aprovação de novos gastos aliviou os juros longos americanos, com o rendimento do Treasury (título do Tesouro dos EUA) de 10 anos recuando para abaixo dos 4,9%.

“De um lado, o alívio externo e o ajuste de posições após três altas seguidas, sustentaram a moeda brasileira, mas de outro, a falta de sinais sobre o ajuste das contas públicas e a indefinição sobre o comando da equipe econômica seguem pesando sobre o câmbio, assim como o forte recuo do petróleo, que tira parte do suporte a moedas de países exportadores de commodities”, destaca.

O mercado também ficou em tom de espera ao comunicado do Banco Central e à decisão dos juros. Já após a sessão, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano – movimento já esperado pela maioria dos agentes, que já precificavam a manutenção.

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter especializado em Economia no Correio Braziliense desde 2024, acompanha o cenário macroeconômico de Brasília e o mercado financeiro. Apaixonado por livros e boas histórias.

Por Raphael Pati
postado em 04/11/2026 20:30 / atualizado em 04/11/2026 20:40
x