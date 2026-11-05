Canva anuncia demissão de 22% da equipe e reestruturação

Trabalhadores desligados na onda de cortes do Canva receberão ao menos seis meses de salário e doze meses de cobertura de saúde - (crédito: Divulgação)

Após uma década de expansão, o Canva anunciou uma ampla reorganização de suas operações, que resultará no desligamento de 1.271 funcionários, aproximadamente 22% do quadro de pessoal. A decisão, comunicada nesta terça-feira (3/11), ocorre em meio à primeira desaceleração do crescimento registrada pela plataforma australiana de design nos últimos 10 anos.

A reestruturação foi apresentada pela cofundadora e presidente-executiva da empresa, Melanie Perkins, como parte de uma estratégia para adaptar o Canva aos desafios dos próximos anos. Além da redução de pessoal, o plano prevê a simplificação da estrutura administrativa, com menos níveis de gestão e maior autonomia para equipes menores. Leia o comunicado no link.

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Ao comunicar as mudanças aos funcionários, a executiva reconheceu as dificuldades enfrentadas pela companhia e relacionou a decisão à necessidade de rever seu modelo de funcionamento.

"Este foi nosso ano mais difícil até agora e, como compartilhamos no início deste ano, nosso crescimento desacelerou pela primeira vez em uma década".

Segundo Perkins, a direção examinou diferentes possibilidades antes de optar pela reorganização. A avaliação foi de que ajustes isolados não seriam suficientes para preparar a empresa para a próxima década, tornando necessária uma reformulação mais abrangente de suas operações.

Mudanças na estrutura e no trabalho presencial

Entre as principais medidas está a unificação dos departamentos de Produto, Crescimento e Plataforma, que passarão a operar sob uma mesma estrutura. A intenção é aproximar equipes que antes atuavam separadamente, reduzir etapas de gestão e facilitar a tomada de decisões.

A companhia também concentrará uma parcela maior de seus profissionais de desenvolvimento de produtos em Sydney, na Austrália, que se tornará o principal centro de atuação dessas equipes.

A reorganização será acompanhada de alterações na política de trabalho híbrido. A partir de janeiro de 2027, a maioria dos funcionários que atualmente comparece aos escritórios duas vezes por semana deverá passar a trabalhar presencialmente em três dias. A aplicação da medida, entretanto, poderá variar de acordo com a região.

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Para os profissionais afetados pelos cortes, o Canva anunciou um pacote de desligamento que inclui o pagamento de pelo menos seis meses de salário e a manutenção da cobertura de saúde por 12 meses nos países onde o benefício é oferecido.

Os trabalhadores também terão acesso a serviços de recolocação profissional, incluindo orientação de carreira e preparação para processos seletivos. A empresa informou ainda que permitirá aos funcionários desligados permanecer com os notebooks utilizados durante o período de trabalho.

Squarespace também anuncia demissões

A decisão do Canva ocorre em uma semana marcada por outra redução expressiva de pessoal no setor de ferramentas digitais. Na segunda-feira (2/11), a Squarespace, empresa especializada na criação e hospedagem de sites, anunciou o desligamento de 19% de seus funcionários.

Os anúncios, feitos com apenas um dia de diferença, representam cortes significativos nos quadros de duas empresas que oferecem ferramentas de criação e desenvolvimento de conteúdo digital.

No caso do Canva, a redução de pessoal integra uma reformulação que também modifica a distribuição das equipes, a organização dos departamentos e as regras de trabalho presencial. A empresa pretende, com essas medidas, simplificar sua operação e estabelecer uma estrutura considerada mais adequada ao novo ritmo de crescimento.