Vazamento de dados: conheça seus direitos e saiba como buscar reparação

Um juiz do Novo México, nos Estados Unidos, condenou a Meta a pagar 25 bilhões de dólares por violar a privacidade de usuários no escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica. A penalidade recorde imposta pelo tribunal norte-americano expõe a fragilidade da proteção digital global e acende o alerta no Brasil. Em episódios de invasão cibernética ou compartilhamento não autorizado de arquivos privados, a legislação brasileira oferece ferramentas seguras para amparar os cidadãos afetados.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) impõe critérios rígidos para corporações públicas e privadas que coletam, armazenam ou manipulam arquivos digitais no país. O texto legal estabelece que cada indivíduo é o proprietário soberano de seus registros, desde dados cadastrais como CPF e endereço residencial até números de contas bancárias e padrões de navegação na web. O uso dessas informações sem consentimento prévio configura infração passível de pesadas sanções.

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Direitos fundamentais do titular de dados

A legislação nacional assegura ao titular a prerrogativa de solicitar, a qualquer momento e sem cobrança de taxas, a confirmação sobre o tratamento de seus registros. O consumidor tem o poder de exigir a retificação imediata de cadastros incompletos, requerer a exclusão permanente de sua base de dados e revogar autorizações concedidas no passado a aplicativos e sites comerciais.

Diante de incidentes como invasões de servidores corporativos ou vazamentos externos, as organizações detentoras dos arquivos têm a obrigação de agir com extrema agilidade. A legislação determina o envio de alertas tanto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) quanto aos usuários atingidos, com explicações detalhadas sobre as categorias de informações vazadas e as contramedidas técnicas adotadas.

Caminhos práticos para reparação jurídica

A negligência corporativa na guarda de informações confidenciais autoriza o consumidor a acionar o Poder Judiciário. Os tribunais aplicam o Código de Defesa do Consumidor em conjunto com a LGPD, o que facilita o pedido de indenizações financeiras por danos morais e materiais quando a falha de segurança resulta em prejuízos práticos ou perturbação da tranquilidade.

Para resguardar sua segurança e buscar reparação imediata em situações de exposição indevida, o cidadão pode adotar quatro medidas diretas:

solicitar esclarecimentos formais por escrito aos canais de atendimento da organização envolvida, exigindo informações claras sobre a extensão da falha ocorrida;

registrar denúncia formal perante a ANPD pelo canal eletrônico do órgão, solicitando a apuração administrativa da infração cometida pela empresa;

abrir reclamação junto aos órgãos de proteção ao consumidor, como Procon ou o portal oficial consumidor.gov.br, para tentar mediação extrajudicial rápida;

acionar o Juizado Especial Cível por meio da Defensoria Pública ou de assessoria jurídica particular se o vazamento propiciar golpes financeiros, contratação de empréstimos indevidos ou danos morais à honra pessoal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.