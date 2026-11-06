Correio debate desafios para ampliar produção de fitoterápicos no Brasil

Especialista destaca o potencial das plantas medicinais brasileiras e os desafios para ampliar a produção nacional de fitoterápicos - (crédito: Magnific)

Além de fazer bem para a saúde, a cadeia de produção dos fitoterápicos está alinhada às boas práticas de sustentabilidade, exigência do mundo contemporâneo. A opinião é do especialista Euclides Lara Cardozo Junior, farmacêutico e engenheiro agrônomo da Sustentec — instituição focada no desenvolvimento sustentável e parcerias público-privadas para a flora nacional e plantas medicinais.

Cardozo Junior observa que o trabalho com plantas medicinais possui a característica de aliar as questões relacionadas à sustentabilidade ambiental e social à melhoria da qualidade de vida e dos padrões de saúde da população. "Ao trabalharmos com plantas medicinais e agregarmos valor a elas — produzindo extratos e fornecendo-os com alto grau de padronização e tecnologia —, trazemos uma opção terapêutica confiável para os usuários desses medicamentos. Além disso, geramos benefícios econômicos ao proporcionar uma melhoria na remuneração das matérias-primas fornecidas pelos agricultores, parceiros ou associados da Sustentec", explica.

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Entretanto, ele aponta que trabalhar com os medicamentos fitoterápicos no Brasil é um grande desafio, uma vez que a falta de investimento e incentivo no setor são gargalos a serem enfrentados. Além disso, de acordo com o farmacêutico, o setor enfrenta dificuldades do ponto de vista regulatório, pois as regras para a produção de medicamentos no país são todas direcionadas aos medicamentos sintéticos — que possuem outras características e formas de produção —, bem como aos medicamentos biológicos.

"Os medicamentos oriundos de plantas possuem suas próprias peculiaridades e, infelizmente, o nosso arcabouço legal ainda não está totalmente adequado para o melhor aproveitamento da nossa flora medicinal e para o desenvolvimento de medicamentos a partir dela. Esse é um dos principais desafios atuais, somado à questão do mercado, principalmente no âmbito das compras públicas", frisou.

Segundo o entrevistado, o Brasil consome um montante considerável de medicamentos no sistema público de saúde, mas os fitoterápicos não estão contemplados nessas aquisições, o que ocasiona um completo desequilíbrio no mercado e uma falta de prioridade na produção desse tipo de medicamento.

"Além disso, existem poucos estudos sobre plantas medicinais nativas do Brasil, o que deixa o país em desvantagem quanto ao aproveitamento de sua flora medicinal. Atualmente, muitos produtos fitoterápicos no mercado são produzidos com extratos vegetais importados da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos, enquanto aproveitamos muito pouco o potencial medicinal das nossas plantas nativas", ressaltou.

Euclides diz ainda que o Brasil precisa se posicionar como um país competitivo no mercado global. Segundo ele, para reverter esse quadro, é indispensável um forte apoio público que possibilite o consumo de medicamentos fitoterápicos pela população no sistema público de saúde.

"A realidade atual é que a falta de incentivo governamental, principalmente pela não incorporação de produtos fitoterápicos nas aquisições do sistema público de saúde, acaba gerando uma falta de interesse e de demanda por esses produtos. Assim, o mercado encontra-se reduzido e sem expansão", conclui.

Metas

O Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia (PNDBio), que contempla os fitoterápicos, estabelece, entre suas metas, a incorporação de novos produtos ao SUS e o aumento da presença de fitoterápicos fabricados no país para ao menos 5% do mercado farmacêutico nacional até 2035. Hoje, essa fatia é estimada em 0,5%.

Lançado em abril deste ano, o plano tem o objetivo de amplicar o mercado no país. O faturamento do setor de fitoterápicos no Brasil, em 2022, girou em torno de US$ 173 milhões, o que representa menos de 0,1% do mercado global. Com as metas em discussão, esse volume pode chegar a R$ 10 bilhões, com impacto potencial na valorização da biodiversidade, na geração de empregos e na ampliação do acesso à saúde. A projeção foi realizada através do estudo do Instituto Escolhas, lançado no início deste ano.

Euclides conta que foi a partir de diversas parcerias com o setor público e por iniciativa dos próprios associados, que a Sustentec iniciou, em 2010, a produção de extratos de plantas a partir de tecnologias de extração e secagem.

"Esses insumos são os extratos incorporados nas formulações de medicamentos. Portanto, a Sustentec não produz medicamentos fitoterápicos propriamente ditos; produzimos os extratos, ou seja, os ativos que serão incorporados às formulações", destacou.

Para entender como o Brasil pode aproveitar sua biodiversidade e ampliar o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, o Correio Braziliense, com o apoio do Instituto Escolhas, irá promover a discussão "Desafios dos Fitoterápicos no Brasil". Encontro reunirá especialistas, no dia 10 de novembro, a partir das 15h, para debater o tema.

*Estagiário sob a supervisão de Edla Lula







