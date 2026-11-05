Conmebol perde patrocínio de R$ 77 milhões com banco fechado no Paraguai

A crise que envolve o Paraguai também respingou no futebol sul-americano. A Conmebol teve seu patrocínio com o Ueno Bank interrompido, uma vez que o banco colapsou e causou uma crise sem precedentes no país. A entidade, que tinha US$ 14 milhões (R$ 77 milhões) depositados no banco, teve os valores retidos e comprometidos.

A liquidação do Ueno Bank também acarreta um prejuízo para a Conmebol. A entidade tinha um acordo de patrocínio com o banco em relação à Copa Sul-Americana até o final da temporada.

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Desse modo, o acordo entre o banco e a entidade está suspenso preventivamente, mas deve ser encerrado em breve, uma vez que o Ueno Bank deve ser extinto. A crise, inclusive, causou a renúncia do presidente do Paraguai, Santiago Peña.

De acordo com o ‘UOL’, a Conmebol afirma que a perda do patrocínio com o Ueno Bank não vai causar problemas aos cofres da entidade, tampouco para a realização das decisões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Segundo a entidade, o valor do patrocínio com a Ueno Bank significava apenas 2,5% da receita anual da confederação.