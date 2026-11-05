O que acontece após a aprovação do impeachment no Paraguai

A Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou a abertura do processo de impeachment contra o presidente Santiago Peña, em Assunção, momentos após o mandatário anunciar sua renúncia em meio a escândalos financeiros envolvendo o Ueno Bank. A votação expressiva, apoiada por 78 dos 80 deputados e respaldada por membros do próprio Partido Colorado, transferiu a decisão para o Senado, que passou a deliberar sobre os rumos institucionais do país.

A iniciativa dos parlamentares buscou impedir que o anúncio de renúncia interrompesse a apuração de responsabilidades políticas. Ao dar andamento à acusação formal antes de aceitar a saída voluntária, a Câmara manteve aberta a tramitação no Legislativo.

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O papel do Senado e os cenários regimentais

Com o envio da matéria, os senadores assumem a condução do processo político. A Casa avalia se conclui o rito de julgamento político ou se acolhe oficialmente a carta de renúncia já apresentada por Peña.

Caso os senadores decidam homologar o pedido de demissão, o processo de impeachment perde seu objeto, consolidando a linha de sucessão constitucional. Sob esse cenário, o vice-presidente Pedro Alliana assume a presidência da República para concluir o mandato.

Por outro lado, se o Senado optar por prosseguir com o julgamento político, são definidos prazos para apresentação da acusação e da defesa, culminando em uma deliberação final no plenário da Casa.

Desdobramentos políticos e judiciais

A definição do rito no Congresso é acompanhada de perto pelo meio político paraguaio, com reflexos diretos sobre o futuro do ex-mandatário e eventuais sanções políticas decorrentes do processo. A crise desencadeada pelas denúncias ligadas ao setor bancário acelerou o isolamento de Peña e culminou na perda de apoio de sua base governista.

Fora do exercício do cargo, o ex-presidente também pode enfrentar desdobramentos na esfera da Justiça comum, à medida que promotores e autoridades judiciais avançam na apuração das suspeitas de irregularidades financeiras levantadas durante o mandato.

A mesa diretora do Senado iniciou as tratativas regimentais e a convocação de sessões para organizar o calendário de deliberações e formalizar a transição no Poder Executivo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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