Aluguéis residenciais têm queda de 0,01% em outubro, aponta FGV

A oferta limitada de imóveis para locação segue sustentando os preços, aponta a FGV - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os aluguéis residenciais registraram queda de 0,01% em outubro de 2026, segundo o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) e divulgado nesta sexta-feira (6/11). Com o resultado, a variação acumulada em 12 meses recuou de 5,08%, em setembro, para 4,47% no mês passado, o menor patamar desde junho.



De acordo com o economista do FGV Ibre Matheus Dias, a desaceleração do indicador reflete, em parte, o efeito de base de comparação, já que outubro de 2025 registrou uma alta expressiva. Ele avalia, no entanto, que as condições do mercado imobiliário ainda sustentam os preços dos aluguéis.

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“O ambiente de crédito imobiliário ainda restritivo e a oferta limitada de imóveis para locação seguem sustentando os preços, de modo que a desaceleração é gradual e não indica, por ora, mudança de cenário”, afirma.

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Na comparação entre setembro e outubro, duas das quatro capitais pesquisadas pelo IVAR registraram alta nos preços dos aluguéis residenciais. O Rio de Janeiro apresentou a maior variação positiva, de 0,37%.

Em Belo Horizonte, os preços passaram de estabilidade em setembro para alta de 0,18% em outubro. Já em São Paulo, houve recuo de 0,12%. Porto Alegre registrou a queda mais intensa entre as capitais, com variação negativa de 0,13%, indicando desaceleração em relação ao mês anterior.