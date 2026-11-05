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Lula defende responsabilidade fiscal para atrair investimentos em minerais críticos

Durante a 1ª reunião do Conselho para Industrialização de Minerais Críticos, presidente afirmou que exploração deve gerar empregos, ampliar investimentos em educação e beneficiar a população

Presidente afirmou que o desenvolvimento do setor deve priorizar a distribuição dos benefícios da atividade econômica, e não apenas os interesses de empresas envolvidas na exploração mineral. - (crédito: Ricardo Stuckert)
Presidente afirmou que o desenvolvimento do setor deve priorizar a distribuição dos benefícios da atividade econômica, e não apenas os interesses de empresas envolvidas na exploração mineral. - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quinta-feira (5/11), a responsabilidade fiscal e a segurança jurídica como condições para atrair investimentos ao setor de minerais críticos. Durante a 1ª reunião do Conselho para Industrialização de Minerais Críticos, Lula afirmou que a exploração dos recursos minerais deve gerar benefícios para a população, com criação de empregos e investimentos em educação.

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“Para atrair esses investimentos, é necessário manter a economia organizada, visto que ninguém investe em um cenário desordenado. É preciso provar a quem votou que valeu a pena a mobilização do povo nas ruas, nas redes e o esforço dos idosos para apoiar um projeto que devolve a dignidade ao Brasil”, declarou. "Por essa razão, é fundamental manter a responsabilidade jurídica e a responsabilidade fiscal”, ressaltou o petista.

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O presidente também afirmou que o desenvolvimento do setor deve priorizar a distribuição dos benefícios da atividade econômica, e não apenas os interesses de empresas envolvidas na exploração mineral. “A intenção não é apenas deixar marcas de exploração nas cidades, mas sim construir escolas, universidades, gerar empregos de qualidade e garantir a dignidade das futuras gerações. Cabe à presente geração preparar o país para que os futuros cidadãos tenham um amanhã melhor do que o atual”, disse.



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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 05/11/2026 19:32
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