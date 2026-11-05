Lula defende responsabilidade fiscal para atrair investimentos em minerais críticos

Presidente afirmou que o desenvolvimento do setor deve priorizar a distribuição dos benefícios da atividade econômica, e não apenas os interesses de empresas envolvidas na exploração mineral. - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quinta-feira (5/11), a responsabilidade fiscal e a segurança jurídica como condições para atrair investimentos ao setor de minerais críticos. Durante a 1ª reunião do Conselho para Industrialização de Minerais Críticos, Lula afirmou que a exploração dos recursos minerais deve gerar benefícios para a população, com criação de empregos e investimentos em educação.

“Para atrair esses investimentos, é necessário manter a economia organizada, visto que ninguém investe em um cenário desordenado. É preciso provar a quem votou que valeu a pena a mobilização do povo nas ruas, nas redes e o esforço dos idosos para apoiar um projeto que devolve a dignidade ao Brasil”, declarou. "Por essa razão, é fundamental manter a responsabilidade jurídica e a responsabilidade fiscal”, ressaltou o petista.

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O presidente também afirmou que o desenvolvimento do setor deve priorizar a distribuição dos benefícios da atividade econômica, e não apenas os interesses de empresas envolvidas na exploração mineral. “A intenção não é apenas deixar marcas de exploração nas cidades, mas sim construir escolas, universidades, gerar empregos de qualidade e garantir a dignidade das futuras gerações. Cabe à presente geração preparar o país para que os futuros cidadãos tenham um amanhã melhor do que o atual”, disse.