Balança comercial registra superavit de US$ 9,3 bilhões em outubro

A corrente de comércio acumulada de janeiro a outubro chegou a US$ 572,7 bilhões, aumento de 8,9% na comparação com o mesmo intervalo de 2025. - (crédito: Divulgação)

A balança comercial brasileira registrou superavit de US$ 9,3 bilhões em outubro de 2026, crescimento de 39,4% em relação aos US$ 6,7 bilhões registrados no mesmo mês do ano passado. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (6/11). As exportações somaram US$ 37,8 bilhões, enquanto as importações alcançaram US$ 28,5 bilhões.

As vendas brasileiras ao exterior cresceram 20% na comparação anual, com alta de 7,3% no volume e de 10,8% nos preços. Já as compras de outros países avançaram 14,8%, resultado de aumentos de 0,9% no volume e de 14,2% nos preços.

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A corrente de comércio, que reúne exportações e importações, atingiu US$ 66,3 bilhões em outubro, alta de 17,7% em relação ao mesmo período de 2025.

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De janeiro a outubro, o superavit acumulado foi de US$ 71 bilhões, avanço de 34,1% frente aos US$ 53 bilhões registrados nos 10 primeiros meses do ano passado. No período, as exportações totalizaram US$ 321,9 bilhões, crescimento de 11,2%, e as importações somaram US$ 250,8 bilhões, alta de 6,1%.

A corrente de comércio acumulada chegou a US$ 572,7 bilhões, aumento de 8,9% na comparação com o mesmo intervalo de 2025.