Lara Resende nega conversas com governo para discutir proposta contra juros abusivos

Publicada na plataforma Substack, a proposta de Lara Resende parte do diagnóstico de que os juros elevados e o custo do serviço da dívida pública são fatores centrais do desequilíbrio fiscal brasileiro - (crédito: Antonio Scarpinetti/SEC Unicamp)

O economista André Lara Resende negou ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a proposta de reformulação da política fiscal e monetária que apresentou recentemente. Após a repercussão da ideia e especulações sobre possíveis articulações dentro do governo para adotá-la, Resende afirmou que não mantém contato com o líder petista e que não pretende ocupar um cargo na administração federal.

“Não falei com o presidente Lula, não tenho contato com ele, não tive contato e nem foi marcado contato nenhum”, afirmou em entrevista à BBC News Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lara Resende também comentou a reação à proposta e disse que recebeu manifestações favoráveis, com exceção de representantes do sistema financeiro. “Tem muita gente que gostou (da proposta), e quase unanimemente quem não gostou é do sistema financeiro e seus representantes na grande mídia”, disse.

O economista falou ainda que a divulgação de informações sobre uma possível interlocução com Lula poderia ter o objetivo de desgastar a proposta ou pessoas que a defenderam. Ele negou interesse em integrar o governo e classificou a associação de seu nome às especulações como parte de uma disputa interna.

Publicada na plataforma Substack, a proposta de Lara Resende parte do diagnóstico de que os juros elevados e o custo do serviço da dívida pública são fatores centrais do desequilíbrio fiscal brasileiro e do aumento da relação entre dívida e Produto Interno Bruto (PIB).

Leia também: Lula defende responsabilidade fiscal para atrair investimentos em minerais críticos

O autor da proposta é um dos idealizadores do Plano Real, ao lado de Pérsio Arida, a partir do diagnóstico da inflação inercial. Doutor pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Lara Resende atuou como diretor do Banco Central, assessor especial da Presidência da República e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Também construiu carreira no mercado financeiro e na academia.

Proposta

Para enfrentar o problema dos juros altos, o economista propõe a criação de um Conselho Fiscal e Monetário Nacional (CFMN), responsável por estabelecer metas fiscais e monetárias integradas para períodos de quatro a cinco anos.

Pelo modelo sugerido, o Banco Central manteria a taxa básica de juros, a Selic, dentro de um intervalo definido pela meta de inflação de 3% ao ano, no piso, e pelo crescimento nominal potencial da economia, estimado em 5,5% ao ano, no teto. Eventuais decisões fora dessa faixa dependeriam de autorização do conselho.

A proposta também prevê que o Banco Central anuncie uma redução gradual da Selic ao longo de 12 meses, até chegar a aproximadamente 7,5% ao ano. O economista estima que a medida poderia gerar uma economia fiscal equivalente a cerca de 4% do PIB por ano.

Para reduzir os riscos de inflação e de desvalorização cambial durante a transição, o plano considera a composição da dívida pública, com predominância de títulos vinculados à Selic, e prevê o uso das reservas internacionais para amortecer possíveis saídas de capital especulativo.

Questionado pela BBC News Brasil sobre a viabilidade da proposta diante da conjuntura econômica brasileira, o especialista comparou a discussão à criação da Unidade Real de Valor (URV), mecanismo utilizado na implantação do Plano Real. Segundo ele, a ausência de experiências anteriores não impediu a adoção de medidas que contribuíram para controlar a inflação no país.

“Não, não há garantia de nada no mundo. Mas eu acho que ela, bem entendida e bem implementada, é um avanço com alta probabilidade de dar certo. Não se está propondo tabelamento, nem levar para juros negativos, nem repressão financeira, mas simplesmente levar para um nível compatível com os juros no mundo hoje internacional”, explicou.