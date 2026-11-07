Nubank normaliza operações em plataforma de criptomoedas

A instituição não informou qual é a prestadora de serviços que passa por instabilidade - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

WO Nubank informou a normalização das operações de saques e depósitos na sua plataforma de criptomoedas desde esta sexta-feira, 6, às 22h.

Em nota, o banco digital disse que "a instabilidade em um fornecedor externo de dados não afetou sua infraestrutura, e os ativos e as informações dos clientes permaneceram protegidos".

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A instituição não informou qual é a prestadora de serviços que passa por instabilidade, mas conforme a Broadcast noticiou, o problema ocorreu em meio a uma sequência de turbulências em empresas de criptoativos que foram vítimas de ataques cibernéticos.

O Mercado Pago também havia anunciado ontem que havia suspendido serviços relacionados a moedas digitais.