Nubank diz que alerta sobre liquidação extrajudicial foi erro operacional

A empresa informou que iniciou uma investigação interna para apurar as circunstâncias que levaram ao disparo indevido das mensagens - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Clientes do Nubank receberam, nesta sexta-feira (12/6), e-mails e notificações enviadas pela própria instituição informando de que o Banco Central teria decretado a liquidação extrajudicial do banco. As mensagens também orientavam os correntistas sobre procedimentos para solicitar a cobertura de valores por meio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Pouco depois do envio, tanto o Banco Central quanto o Nubank vieram a público desmentir a informação. Em nota, a instituição financeira informou que o episódio foi causado por um erro operacional pontual, já identificado e corrigido. "O Nubank lamenta o envio indevido de uma mensagem a clientes e informa que o episódio decorreu de um erro operacional pontual, que está sendo investigado internamente", afirmou a empresa.

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Segundo o banco digital, o incidente não tem qualquer relação com ataques cibernéticos, invasões aos sistemas, vazamento de dados de clientes ou dificuldades financeiras da empresa. O Nubank ressaltou que suas operações seguem funcionando normalmente e que todas as licenças regulatórias permanecem ativas.

A empresa informou ainda que iniciou uma investigação interna para apurar as circunstâncias que levaram ao disparo indevido das mensagens. O número de clientes afetados pela falha não foi divulgado.

Procurado pelo Correio, o Banco Central afirmou que "não procede a informação que decretou a liquidação extrajudicial do Nubank".

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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