Quanto custa montar o kit de emergência sugerido pela Defesa Civil

O órgão esclarece que a orientação cumpre um protocolo preventivo rotineiro, sem nenhum desastre iminente previsto no país, servindo para reforçar a cultura de autoproteção - (crédito: Reprodução/Instagram @defesacivilbra)

A recomendação da Defesa Civil Nacional para a montagem de uma reserva doméstica de suprimentos para 72 horas chamou a atenção da população para a preparação preventiva.

O órgão esclarece que a orientação cumpre um protocolo preventivo rotineiro, sem nenhum desastre iminente previsto no país, servindo para reforçar a cultura de autoproteção. Saber exatamente o que comprar evita compras por impulso e desperdícios.

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O custo médio para estruturar esse kit de segurança varia de 160 a 245 reais por pessoa. Vale destacar que os valores apresentados são estimativas de mercado e podem variar conforme a região, o estabelecimento e a sazonalidade dos produtos.

A água potável desponta como a prioridade imediata. O consumo individual recomendado prevê dois litros diários para beber e preparar alimentos rápidos, totalizando seis litros por indivíduo durante o período completo de três dias. Fardos com garrafas plásticas de 1,5 litro ou galões de cinco litros custam entre 12 e 22 reais. No setor de alimentos, o consumidor deve selecionar itens calóricos, nutritivos e prontos para consumo imediato, sem necessidade de cozimento prolongado ou refrigeração.

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Valores médios dos itens essenciais

Os preços dos mantimentos não perecíveis nos atacados e varejistas registram as seguintes médias estimadas:

três latas de atum ou sardinha em óleo: de 15 a 24 reais;

dois pacotes de biscoitos integrais ou cream cracker: de 8 a 14 reais;

três latas de legumes cozidos como ervilha e milho: de 10 a 16 reais;

duas caixas com barras de cereais ou sementes: de 14 a 22 reais;

dois pacotes pequenos de uvas-passas ou castanhas: de 12 a 18 reais.

A farmácia básica também integra o planejamento de gastos. O consumidor reduz despesas ao escolher medicamentos genéricos e pacotes econômicos de curativos simples:

frasco de álcool 70% ou antisséptico para pele: de 6 a 10 reais;

caixa de curativos adesivos com gazes estéreis e fita microporosa: de 12 a 18 reais;

cartelas de analgésicos e antitérmicos genéricos: de 8 a 15 reais;

sabonete, pacote de lenços umedecidos e papel higiênico: de 14 a 20 reais.

Equipamentos de suporte operacional completam o conjunto doméstico. Velas continuam populares pelo custo baixo de cerca de 8 reais a embalagem com oito unidades, mas lanternas portáteis oferecem mais segurança ao eliminar riscos de incêndio. Modelos simples com iluminação em led e uma cartela de pilhas alcalinas custam entre 28 e 45 reais. Sacos plásticos reforçados para proteger documentos e recolher resíduos somam cerca de 10 reais.

Para economizar na montagem da reserva sem comprometer a qualidade dos suprimentos, algumas práticas no supermercado e na rotina doméstica fazem diferença:

verifique a despensa antes de comprar para evitar itens repetidos;

priorize produtos de marcas próprias das grandes redes varejistas;

escolha embalagens metálicas com sistema de abertura rápida que dispensa abridores;

crie uma rotina semestral para checar datas de validade dos alimentos e o estado das pilhas;

armazene todos os mantimentos em local seco, arejado e de fácil acesso para todos os moradores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.