Quanto de água beber durante período de baixa umidade no DF

O intenso sol em Brasília em dia de baixa umidade reforça a necessidade de hidratação para a saúde - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O alerta de baixa umidade no Distrito Federal acende um sinal de atenção para a saúde, e a hidratação se torna uma prioridade. Com o tempo seco, o corpo perde mais líquido pela respiração e transpiração, aumentando o risco de desidratação. A recomendação geral é de um consumo de 2,7 litros diários para mulheres e 3,7 litros para homens, valores que incluem líquidos de todas as fontes, como água, outras bebidas e alimentos.

No entanto, fatores como idade, prática de atividades físicas e condições de saúde influenciam diretamente a necessidade hídrica de cada indivíduo. Durante períodos de umidade abaixo de 30%, o cuidado deve ser redobrado, pois o organismo precisa de mais água para manter as funções vitais em equilíbrio. Ignorar os sinais de sede pode levar a dores de cabeça, tontura e cansaço.

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A hidratação adequada é fundamental para a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas. Quando o ar está seco, as vias respiratórias também sofrem, ficando mais suscetíveis a irritações e infecções. Manter-se bem hidratado ajuda a proteger essas mucosas.

Como calcular a quantidade ideal de água

Uma forma prática de estimar a necessidade diária de água é usar um cálculo de referência utilizado por profissionais de saúde: multiplique seu peso em quilos por 35 ml. O resultado representa a quantidade mínima de líquidos que você deve ingerir ao longo do dia para se manter hidratado em condições normais.

Por exemplo, uma pessoa com 70 kg deve consumir pelo menos 2.450 ml (cerca de 2,5 litros de líquidos), enquanto alguém com 85 kg precisa de aproximadamente 2.975 ml (quase 3 litros). É importante lembrar que essa é uma referência inicial e a demanda pode ser maior.

Quem pratica exercícios físicos ou trabalha exposto ao sol precisa de um volume ainda maior para compensar a perda de líquido pelo suor. Nessas situações, a ingestão de água deve ser aumentada antes, durante e após a atividade.

Dicas para reforçar a hidratação

Além de beber a quantidade certa de água, algumas estratégias ajudam a manter o corpo hidratado durante o tempo seco. Distribuir o consumo ao longo do dia é mais eficaz do que beber grandes volumes de uma só vez. Tenha sempre uma garrafa de água por perto para criar o hábito. Outras dicas importantes incluem:

Observar a cor da urina: o ideal é que ela esteja sempre clara, em um tom amarelo-claro. Urina escura é um sinal de desidratação.

Consumir alimentos ricos em água: frutas como melancia, melão e laranja, além de vegetais como pepino e alface, ajudam a complementar a hidratação.

Evitar bebidas que desidratam: o consumo excessivo de álcool, refrigerantes e bebidas com muita cafeína pode aumentar a eliminação de líquidos pelo corpo.

Atenção a crianças e idosos: esses grupos são mais vulneráveis à desidratação e devem ser incentivados a beber água com frequência, mesmo sem sentir sede.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.