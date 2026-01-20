Preço da cesta básica cai em todas as capitais no segundo semestre de 2025

Brasília registrou retração de 7,65% no valor da cesta básica - (crédito: Ed Alves/CB)

O preço da cesta básica de alimentos recuou em todas as 27 capitais brasileiras no acumulado do segundo semestre de 2025. As quedas variaram entre -9,08%, em Boa Vista (RR), e -1,56%, em Belo Horizonte (MG), segundo dados divulgados nesta terça-feira (20/1) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Desde julho de 2025, o levantamento passou a abranger todas as capitais do país. Até então, a pesquisa era realizada em 17 cidades. No período analisado, Boa Vista apresentou a maior redução no custo da cesta básica, com queda de 9,08%. O valor passou de R$ 712,83, em julho, para R$ 652,14 em dezembro, uma diminuição de R$ 60,69.

Manaus (AM) registrou a segunda maior queda no semestre, de 8,12%, com o preço da cesta recuando de R$ 674,78 para R$ 620,42, redução de R$ 54,36. Em seguida aparece Fortaleza (CE), com retração de 7,90%, após o valor cair de R$ 738,09 para R$ 677,00, o que representa R$ 61,09 a menos.

As menores quedas no período foram observadas em Belo Horizonte (MG), com redução de 1,56%, Macapá (AP), com 2,10%, e Campo Grande (MS), com 2,16%.

Na análise regional, Boa Vista liderou a redução de preços no Norte, enquanto Fortaleza apresentou a maior queda no Nordeste. No Centro-Oeste, Brasília (DF) registrou retração de 7,65% no valor da cesta básica. No Sul, Florianópolis (SC) teve a maior redução, de 7,67%. Já no Sudeste, Vitória (ES) apresentou queda de 7,05% no período de julho a dezembro de 2025.

