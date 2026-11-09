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Benefício fiscal

Governo prorroga isenção de impostos federais sobre combustíveis por 30 dias

Medida assinada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin também concede tempo maior para subvenção ao etanol

11/05/2022. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Inflação de alimentos e combustíveis para a população. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
11/05/2022. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Inflação de alimentos e combustíveis para a população. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, assinou na noite desta segunda-feira (9/11) um decreto que prorroga, até o dia 9 de dezembro (30 dias), a isenção do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a gasolina vendida nos postos de abastecimento. A medida também vale para as suas concorrentes, o que inclui o etanol.

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A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e entra em vigor imediatamente após a sua publicação.


A desoneração não vale, no entanto, para a gasolina de aviação. Além do PIS/Cofins, o decreto também mantém zerada a alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide-Combustíveis) incidente sobre o mesmo combustível e suas concorrentes.






No caso do etanol, o governo ainda prorrogou a subvenção econômica extraordinária de R$ 0,428 por litro, que contempla os produtores e cooperativas ligados ao setor de biocombustíveis destinados ao consumo final. Segundo a Casa Civil, a medida tem o objetivo de assegurar a isonomia na concorrência com os combustíveis fósseis.


As reduções de tributos federais integram o conjunto de medidas adotadas pelo governo para impedir o avanço do preço dos combustíveis, impactados no mercado internacional desde fevereiro de 2026, com o aumento da escalada de conflitos no Oriente Médio.


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Raphael Pati

Repórter especializado em Economia no Correio Braziliense desde 2024, acompanha o cenário macroeconômico de Brasília e o mercado financeiro. Apaixonado por livros e boas histórias.

Por Raphael Pati
postado em 09/11/2026 22:57 / atualizado em 09/11/2026 22:57
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