Mercado reage com cautela a discurso sobre fiscal

Bolsa brasileira avançou 2,22% no pregão seguinte ao pronunciamento de Lula, enquanto investidores mantiveram dúvidas sobre o ajuste fiscal - (crédito: NELSON ALMEIDA/AFP)

A sinalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que pretende ampliar os gastos públicos, mas com "responsabilidade fiscal", não provocou uma reação negativa imediata na Bolsa de Valores brasileira. No primeiro pregão após o pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, nesta segunda-feira (9/11), o Ibovespa avançou 2,22%, impulsionado, principalmente, pela valorização de ações da Vale e de bancos privados, como Itaú e Bradesco.

Por trás do resultado positivo, no entanto, analistas apontam dúvidas sobre a capacidade do governo de conciliar novas despesas com o equilíbrio das contas públicas sem apresentar medidas concretas de contenção de gastos.

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No principal índice da bolsa brasileira, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) fecharam em queda. Ainda assim, o Ibovespa encerrou o pregão aos 172.236 pontos, sustentado pelas altas dos papéis da Vale (VALE3) e das ações preferenciais do Itaú (ITUB4). Juntas, as duas empresas representam mais de 19% da composição do índice.

Embora a repercussão imediata do discurso de Lula não tenha comprometido o desempenho da bolsa, economistas e analistas demonstram ceticismo quanto à sustentabilidade do equilíbrio fiscal baseado prioritariamente no aumento da arrecadação, sem sinalização de cortes de despesas. A avaliação, compartilhada por representantes de bancos e casas de análise, ocorreu no mesmo dia em que o Boletim Focus, do Banco Central, apontou expectativa de que a taxa básica de juros termine 2026 em 13,75% ao ano e de que a inflação encerre o período em 5,22%, acima da meta.

Ausência de medidas

O analista Enrico Cozzolino, CEO e estrategista da Zermatt Partners, avalia que o discurso de Lula "acertou o tom, mas não o conteúdo". Segundo ele, o reconhecimento da preocupação com a taxa básica de juros, atualmente em 13,75%, evitou uma reação mais negativa do mercado.

"Ele não trouxe, porém, nenhuma medida concreta de reajuste fiscal e, ao mesmo tempo, confirmou promessas que geram gasto permanente, como o Pé-de-Meia universitário e o Pix MEI", afirmou. Para o especialista, a ausência de uma reação negativa mais expressiva na bolsa e a estabilidade do câmbio representaram um "alívio pontual".

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Além da alta do Ibovespa, o dólar fechou cotado a R$ 5,50, com recuo de 0,06%. A falta de medidas concretas para conter despesas também foi apontada por Felipe Passero, sócio da Jaguaretê Investimentos, como um sinal de que ainda não há consenso sobre a condução da economia no quarto mandato de Lula.

"Acho que o sentimento é de que o comunicado é insuficiente e de que ainda não foi determinada nenhuma estratégia para o plano econômico. Lula tentou acalmar o mercado com essa fala, mas denotou justamente uma equipe que ainda não chegou a nenhum consenso em relação aos planos, e falta uma posição mais definitiva sobre o ajuste fiscal", avaliou.

A falta de uma estratégia clara para conciliar responsabilidade fiscal e expansão de gastos também foi alvo de críticas da oposição. O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que o PT buscou o poder às custas do endividamento do país e das gerações futuras.

"Lula engana mais uma vez a nação ao falar sobre responsabilidade fiscal. A verdade é que o governo do PT endividou o país e as gerações futuras para se reeleger", escreveu o senador em seu perfil no X.

Fazenda em aberto

A definição dos rumos da política econômica e dos nomes que integrarão a equipe do próximo mandato deve ficar para depois da agenda internacional de Lula, ao longo desta semana. Embora interlocutores do Planalto tenham sinalizado ao mercado possíveis candidatos ao comando do Ministério da Fazenda, que receberam boa receptividade entre investidores, o presidente só deverá tomar decisões sobre a composição do governo após retornar das viagens.

Lula embarcou, ontem, para Antália, na Turquia, onde participa da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31). Depois, seguirá para Manila, capital das Filipinas, para participar da 49ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), prevista para 15 de novembro.

Durante a ausência do presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ficará à frente do Planalto. Considerado um interlocutor entre o governo petista e o mercado financeiro, Alckmin também figura entre os nomes cotados para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato.