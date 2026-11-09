Bons negócios na velocidade da Fórmula 1

São Paulo — Pouco mais de 25 km separam o Brás, o maior centro popular de comércio atacadista do país, do sofisticado ambiente da Fórmula 1, montado no último fim de semana no Autódromo de Interlagos. Esses dois mundos, tão distintos aparentemente, têm muito em comum. Segurança, tecnologia e velocidade podem ser alguns termos aplicados tanto ao Brás quanto à F-1. Oportunidade de bons negócios e inovação, também. Foi num shopping da área comercial que a Mastercard montou uma "casa" para expor produtos da McLaren, equipe que venceu o GP Brasil do último domingo (8/11), com o piloto Lando Norris.



Um carro da principal categoria do automobilismo, roupas, acessórios e simuladores de prova estavam à disposição dos comerciantes num shopping. Mas não era apenas diversão: durante vários dias, os pequenos e médios empresários tiveram palestras e conheceram alternativas do sistema financeiro para ampliar seus negócios.

Uma das apostas para a melhora dos negócios é um mercado que ainda engatinha no país, o dos cartões de crédito empresariais, segmento que representa apenas 9% dos gastos com cartões. A segurança nas transações, a velocidade nas vendas e a tecnologia envolvida são atrativos que a Mastercard apresentou ao público no espaço McLaren. O alvo era claro: pequenos e médios empresários (PMEs) que buscam expandir seus negócios e vendas. E há espaço para crescimento desses cartões: são cerca de 23 milhões de PMEs, segmento que representa 80% da oferta de empregos.

A busca por novos clientes em um segmento que cresce como aposta da empresa norte-americana no Brasil e no mundo extrapola a simples oferta dos cartões empresariais e suas vantagens. Há urgência em qualificar o setor e, no shopping Vautier, do Brás, as PMEs assistiram a palestras sobre gestão, fluxo de caixa e planejamento. "É uma grande avenida para o crescimento", disse Leon Gottlieb, vice-presidente de Soluções para PMEs da Mastercard, que fez uma imersão na diversidade do comércio popular paulista — são 15 mil estabelecimentos, 300 mil empregos diretos e um fluxo diário de 400 mil consumidores.

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Além do estímulo ao uso dos cartões empresariais nas transações entre lojistas e fornecedores, a Mastercard mira dinamizar as transações entre as PMEs, ainda baseadas na "cultura dos boletos", conforme ressaltou Leon. De acordo com o executivo, o cartão facilita os negócios, garante previsibilidade e amplia o prazo para pagamento das compras. Soluções para controle de estoque, emissão de notas e conferência de contas a pagar e receber também foram vantagens destacadas com o uso dos cartões pelas PMEs. Além disso, um programa de pontos garante benefícios aos empresários.

Glamour da F-1

O Brasil é o segundo país a receber o programa voltado a pequenas e médias empresas da Mastercard. Lançada em outubro, a campanha Dreams traz histórias de empreendedores com sonhos de criar e expandir os negócios. Um dos principais patrocinadores da equipe McLaren, a Mastercard usou a modernidade da F-1 para atrair os clientes às palestras e apresentações.

A réplica do carro do campeão da F-1 em 2025 — Lando Norris, vencedor de domingo em Interlagos, ainda ostenta o título, embora Kimi Antonelli já tenha conquistado antecipadamente o campeonato desta temporada — atraiu milhares de curiosos ao shopping. Simuladores de prova e fotos de acessórios e produtos da McLaren registraram filas.

O que parecia uma improvável mistura das compras de moda popular no polo de moda do Brás com o universo glamouroso da F-1, com cifras bilionárias, transformou-se num casamento bem-sucedido. "A gente precisa ir onde os pequenos e médios empresários estão", comentou Taciana Lopes, diretora de Marketing e Comunicação da Mastercard.