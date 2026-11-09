Bons negócios na velocidade da Fórmula 1

Uma das apostas para a melhora dos negócios é um mercado que ainda engatinha no país, o dos cartões de crédito empresariais, segmento que representa apenas 9% dos gastos com cartões. A segurança nas transações, a velocidade nas vendas e a tecnologia envolvida são atrativos que a Mastercard apresentou ao público no espaço McLaren. O alvo era claro: pequenos e médios empresários (PMEs) que buscam expandir seus negócios e vendas. E há espaço para crescimento desses cartões: são cerca de 23 milhões de PMEs, segmento que representa 80% da oferta de empregos.
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A busca por novos clientes em um segmento que cresce como aposta da empresa norte-americana no Brasil e no mundo extrapola a simples oferta dos cartões empresariais e suas vantagens. Há urgência em qualificar o setor e, no shopping Vautier, do Brás, as PMEs assistiram a palestras sobre gestão, fluxo de caixa e planejamento. "É uma grande avenida para o crescimento", disse Leon Gottlieb, vice-presidente de Soluções para PMEs da Mastercard, que fez uma imersão na diversidade do comércio popular paulista — são 15 mil estabelecimentos, 300 mil empregos diretos e um fluxo diário de 400 mil consumidores.
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Além do estímulo ao uso dos cartões empresariais nas transações entre lojistas e fornecedores, a Mastercard mira dinamizar as transações entre as PMEs, ainda baseadas na "cultura dos boletos", conforme ressaltou Leon. De acordo com o executivo, o cartão facilita os negócios, garante previsibilidade e amplia o prazo para pagamento das compras. Soluções para controle de estoque, emissão de notas e conferência de contas a pagar e receber também foram vantagens destacadas com o uso dos cartões pelas PMEs. Além disso, um programa de pontos garante benefícios aos empresários.
Glamour da F-1
O Brasil é o segundo país a receber o programa voltado a pequenas e médias empresas da Mastercard. Lançada em outubro, a campanha Dreams traz histórias de empreendedores com sonhos de criar e expandir os negócios. Um dos principais patrocinadores da equipe McLaren, a Mastercard usou a modernidade da F-1 para atrair os clientes às palestras e apresentações.
A réplica do carro do campeão da F-1 em 2025 — Lando Norris, vencedor de domingo em Interlagos, ainda ostenta o título, embora Kimi Antonelli já tenha conquistado antecipadamente o campeonato desta temporada — atraiu milhares de curiosos ao shopping. Simuladores de prova e fotos de acessórios e produtos da McLaren registraram filas.
O que parecia uma improvável mistura das compras de moda popular no polo de moda do Brás com o universo glamouroso da F-1, com cifras bilionárias, transformou-se num casamento bem-sucedido. "A gente precisa ir onde os pequenos e médios empresários estão", comentou Taciana Lopes, diretora de Marketing e Comunicação da Mastercard.
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