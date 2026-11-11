Barroso vê "boa-fé" para regular IA apesar de divergências entre Lula e oposição

Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal participou de evento organizado pelo Lide, em parceria com o Correio Braziliense - (crédito: Reprodução/Youtube TV Lide)

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso classificou como uma questão de "bom senso" a disposição de parlamentares para apoiar, no Congresso, uma regulamentação da inteligência artificial (IA) e das plataformas digitais nos próximos anos. O tema é alvo de divergências entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a oposição comandada pelo PL.

"Parto do princípio de que as pessoas devem agir sempre com boa-fé e boa vontade, não importa se a pessoa é liberal ou progressista. Não pode ter pornografia infantil, não pode ter incentivo ao suicídio. Então, pessoas de boa-fé e bom senso são capazes de construir consenso, independentemente de serem conservadoras ou progressistas", disse Barroso, em conversa com jornalistas, após sua participação em evento organizado pelo Lide, em parceria com o Correio, sobre IA.

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O comentário de Barroso ocorreu um dia após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multar em R$ 7,5 milhões a rede social Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, por descumprir decisões judiciais durante a campanha das eleições presidenciais de outubro.

Questionado sobre a decisão da Justiça Eleitoral, Barroso evitou comentá-la, sob a justificativa de não ter lido a publicação. Ele, porém, ponderou que uma eventual regulamentação das redes sociais deve estabelecer critérios claros de transparência para não servir como mecanismo de censura.

Avanço da IA



Momentos antes de conversar com jornalistas, o ex-ministro do Supremo participou de um painel sobre inteligência artificial. Ao defender a regulamentação da IA, Barroso reconheceu os avanços da tecnologia para a qualificação do trabalho e dos profissionais. Ele, no entanto, alertou para o risco de os robôs desenvolverem características originalmente humanas.

"Se a IA tiver vontade própria, há o risco de que ela domine o mundo. Cientistas dizem que há 10% de chance de esse cenário ocorrer. Então, eu pergunto: você entraria em um avião que teria 10% de chances de cair? Pois é, eu não!", indagou Barroso.