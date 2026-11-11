MPRJ mira familiares de Ricardo Magro e empresários ligados à Refit por fraude

Mandados são cumpridos contra um núcleo de empresários vinculados ao grupo econômico da Refinaria de Manguinhos (Refit) - (crédito: Divulgação/Refit)

O Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF/MPRJ) cumpriu 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nesta quarta-feira (11/11). A ação mira empresários ligados à Refinaria de Manguinhos (Refit), investigados por fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro.

A investigação aponta prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos estaduais por sonegação de tributos. A 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital expediu as ordens, executadas em bairros da capital fluminense e em dez localidades do estado de São Paulo.

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A ofensiva mobilizou a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), o Núcleo de Investigação e Rastreio de Ativos Virtuais (NIRAV/CI2), o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil paulista, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ).

Alvos da operação

A lista de alvos dos mandados inclui:

Ricardo Andrade Magro, apontado como líder da organização e foragido no exterior;

João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro, pais de Ricardo;

Manuel Joaquim Andrade, avô do líder, e Ernesto dos Santos Andrade, tio;

Cristiano Beraldo, suplente de deputado federal ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), não localizado em São Paulo;

André Marques, piloto de Fórmula Truck, preso durante a ação.

Estrutura das fraudes

O controlador da Refit comandava todas as etapas do setor, desde a importação do petróleo até a venda nos postos. A prática sucessiva de fraudes em toda a cadeia gerou no segmento o jargão: "do porto ao posto sem pagar imposto".

A organização utilizava as distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. Familiares e pessoas de confiança assumiam a posição de sócios formais ou procuradores habilitados para manter o comando das empresas após a saída formal do líder.

Fiscalizações recentes

A medida integra as ações conjuntas entre MPRJ e Sefaz-RJ. Em agosto, uma fiscalização interditou um depósito clandestino em Duque de Caxias com capacidade para estocar mais de 550 mil litros de combustível.

No início de setembro, a Justiça decretou a falência das empresas do Grupo Refit a pedido do MPRJ. O passivo fiscal da companhia subiu de R$ 5 bilhões para R$ 25,7 bilhões durante a recuperação judicial. Na sequência, a Operação Fulgor fiscalizou postos na capital e flagrou estabelecimentos em funcionamento apesar de impedimentos, bombas irregulares e combustíveis adulterados.

O Correio não conseguiu localizar as defesas dos citados. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.