MPRJ mira familiares de Ricardo Magro e empresários ligados à Refit por fraude

O Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF/MPRJ) cumpriu 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nesta quarta-feira (11/11). A ação mira empresários ligados à Refinaria de Manguinhos (Refit), investigados por fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro.
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A investigação aponta prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos estaduais por sonegação de tributos. A 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital expediu as ordens, executadas em bairros da capital fluminense e em dez localidades do estado de São Paulo.
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A ofensiva mobilizou a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), o Núcleo de Investigação e Rastreio de Ativos Virtuais (NIRAV/CI2), o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil paulista, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ).
Alvos da operação
A lista de alvos dos mandados inclui:
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Ricardo Andrade Magro, apontado como líder da organização e foragido no exterior;
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João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro, pais de Ricardo;
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Manuel Joaquim Andrade, avô do líder, e Ernesto dos Santos Andrade, tio;
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Cristiano Beraldo, suplente de deputado federal ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), não localizado em São Paulo;
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André Marques, piloto de Fórmula Truck, preso durante a ação.
Estrutura das fraudes
O controlador da Refit comandava todas as etapas do setor, desde a importação do petróleo até a venda nos postos. A prática sucessiva de fraudes em toda a cadeia gerou no segmento o jargão: "do porto ao posto sem pagar imposto".
A organização utilizava as distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. Familiares e pessoas de confiança assumiam a posição de sócios formais ou procuradores habilitados para manter o comando das empresas após a saída formal do líder.
Fiscalizações recentes
A medida integra as ações conjuntas entre MPRJ e Sefaz-RJ. Em agosto, uma fiscalização interditou um depósito clandestino em Duque de Caxias com capacidade para estocar mais de 550 mil litros de combustível.
No início de setembro, a Justiça decretou a falência das empresas do Grupo Refit a pedido do MPRJ. O passivo fiscal da companhia subiu de R$ 5 bilhões para R$ 25,7 bilhões durante a recuperação judicial. Na sequência, a Operação Fulgor fiscalizou postos na capital e flagrou estabelecimentos em funcionamento apesar de impedimentos, bombas irregulares e combustíveis adulterados.
O Correio não conseguiu localizar as defesas dos citados. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.