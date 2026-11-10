Dólar a R$ 5,60: entenda por que a moeda chegou ao maior valor em 15 meses

O câmbio do dólar norte-americano chegou ao maior patamar em um fechamento desde julho de 2025 e encerrou o pregão desta terça-feira (10/11) cotado a R$ 5,59, com uma alta diária de 1,5%. Durante a sessão, o valor da divisa chegou a ultrapassar o barreira dos R$ 5,60, em um dia marcado pela publicação dos dados de inflação nos Estados Unidos e da divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano.





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Tanto o cenário doméstico quanto as notícias no exterior desanimaram os investidores com carteiras em ativos no Brasil. O Índice DXY, que mede a força da moeda norte-americana ante outras divisas internacionais, subiu 0,59% – uma alta forte para os padrões do indicador, o que indica que o dólar se valorizou também em outros países.













Nos Estados Unidos, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em outubro, acima da expectativa de mercado, que previa avanço de 0,3%, após uma alta de 0,6% em setembro. Os preços de alimentos e energia impactaram a trajetória de preços no país durante o período e pressionaram o índice geral para cima, como explica o especialista Ângelo Belitardo, gestor da Hike Capital.





“A inflação mostra que está mais espalhada nos diferentes itens. Ela está começando a sair dos componentes de energia e entrando nos componentes de serviços, de moradia, de alimentação. Então ela deixa de ser um caráter mais cíclico e passa a ser mais persistente. A inflação de serviços acaba cedendo de forma muito mais devagar e depende de juros altos por período prolongado”, avalia.





O analista explica, ainda, que todos os índices de inflação estão crescendo cerca de 50% acima da meta do Federal Reserve (Fed) – o banco central dos EUA –, que é de 2%. Em um cenário de inflação e mercado de trabalho subindo acima do que o mercado americano vinha estimando, a tendência é que os juros nos Estados Unidos sigam com tendência de alta e permaneçam elevados por um tempo maior.





“Se o juro nos Estados Unidos sobe, a gente tem um menor diferencial de juros aqui no Brasil e isso faz com que o dólar tenda a se valorizar”, explica Hike, que também credita a valorização do dólar à falta de sinalização fiscal mais contundente, até o momento, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um corte de gastos. ‘Então, o cenário onde o Banco Central aqui no Brasil decide por manter a taxa Selic inalterada e Estados Unidos tendem a subir juros, isso cria uma pressão mais positiva para o dólar”, conclui.













Para o economista sênior da Nomad, Vitor Kayo, a inflação acima do esperado nos EUA só aumenta as apostas de que o Fed deve elevar os juros em dezembro, segundo ele, com uma a possibilidade de um aperto até maior, o que pressiona as moedas de países emergentes. “Os juros mais altos lá fora e a leitura de que a Selic deve ficar elevada por um período longo reduzem o ânimo dos investidores”, destaca o analista.





Bolsa emplaca terceira queda





No mercado acionário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) terminou o dia com uma queda de 0,52%, aos 171.336 pontos, e emplacou a terceira alta consecutiva, após ensaiar um movimento de alta no início do pregão, que também foi contaminado pelos ânimos no exterior. As maiores altas no dia vieram de empresas que publicaram balanços positivos na véspera, como Magazine Luiza, que subiu 11,64%, e Embraer, que avançou 9,3%.







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Por outro lado, as ações da Vale (VALE3 ) – a mais valiosa da bolsa – recuaram 1,82%, além de resultados negativos para todos os papeis ligados a instituições financeiras. A Petrobras (PETR4), que publica à noite os resultados do terceiro trimestre, ‘andou de lado’ e terminou o dia com os ativos em baixa de 0,15%. A empresa monitora a trajetória ainda oscilante dos preços do petróleo, que hoje caíram 0,97%, a US$ 91,67, no caso do tipo Brent.





“Então, vários cenários mistos aqui no país não deixaram a bolsa brasileira subir hoje. 0,5% de queda, mercado lá fora também em queda, por conta do CPI. Inflação americana que veio acima do esperado. Aí você junta tudo isso e a receita é: não tem espaço para cortar juro no Brasil, não há preocupação com o cenário fiscal em relação ao governo federal, não há sinalização de melhora e o capital é drenado. A expectativa para o resto da semana é de continuidade da queda”, avalia Felipe Sant'Anna, especialista em investimentos do grupo Axia Investing.









