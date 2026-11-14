Moretti defende projeto de ajuste fiscal e afirma que há ‘fake news’ nas redes

O ministro do Planejamento e Orçamento (MPO), Bruno Moretti, foi às redes para defender o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que altera parte das legislações da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Novo Arcabouço, aprovado em 2023. Segundo o chefe da pasta, há desinformação sobre o texto sendo propagada na internet.

Uma das informações falsas republicadas afirmava que o governo acabaria com o ganho real do salário mínimo, o que foi desmentido pelo ministro em vídeo publicado nas redes sociais. “Os ganhos reais do salário mínimo, os ganhos acima da inflação, da sua aposentadoria, do seu benefícios, estão mantidos, estão preservados”, disse.

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O chefe da pasta disse, ainda, que o projeto “corrige privilégios” de grandes empresas e tem o objetivo de garantir o “equilíbrio das contas públicas”. Mesmo assim, uma parte relevante do mercado acredita que o texto ainda fica aquém de um ajuste fiscal necessário para reduzir a trajetória da dívida e o aumento das despesas obrigatórias.

O texto foi aprovado no Senado Federal na última quinta-feira (12/11), mas ainda devem ser analisados destaques antes de seguir para a Câmara, onde o presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB), já prometeu dar celeridade à tramitação do PLP. Ele e Moretti se reuniram na última sexta-feira para tratar sobre a análise do projeto na próxima semana.

