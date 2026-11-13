Dólar fecha em alta de 0,08%, a R$ 5,65, e Ibovespa avança 0,66%

A alta ocorreu apesar do desempenho negativo de Wall Street, em meio às incertezas envolvendo o setor de tecnologia e a queda das ações de empresas do segmento. - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar encerrou o pregão desta sexta-feira (13/11) em alta de 0,08%, cotado a R$ 5,65, após iniciar o dia em queda. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou com avanço de 0,66% aos 172.457 pontos.

No cenário doméstico, os investidores repercutiram a aprovação do texto-base de um pacote de medidas fiscais pelo Senado. A proposta prevê ações para conter despesas e pode gerar impacto de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões nas contas públicas em 2027. Apesar do avanço no Congresso, persistem dúvidas sobre a capacidade das medidas de contribuir para o equilíbrio fiscal.

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Segundo Vitor Kayo, economista sênior da Nomad, o câmbio apresentou pouca oscilação ao longo do dia. A divulgação de dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos abaixo das expectativas contribuiu para reduzir as apostas em um aperto monetário mais forte pelo Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano, em dezembro.

No mercado internacional, o petróleo registrou valorização diante do risco de novos incidentes no Oriente Médio. A moeda norte-americana, por sua vez, ficou praticamente estável em relação às principais divisas. No Brasil, além da tramitação do pacote fiscal, o mercado acompanhou declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que, segundo Kayo, não trouxeram mudanças na sinalização sobre os juros.

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Na Bolsa brasileira, o Ibovespa avançou de forma moderada e se aproximou das máximas do dia depois de passar boa parte da manhã sem uma direção definida. As ações de empresas ligadas ao petróleo contribuíram para o resultado, favorecidas pela valorização da commodity. Papéis do varejo também ajudaram o índice, impulsionados pelo desempenho das vendas no comércio, que ficou acima das expectativas.

A alta ocorreu apesar do desempenho negativo de Wall Street, em meio às incertezas envolvendo o setor de tecnologia e a queda das ações de empresas do segmento. Para Kayo, a aprovação do pacote fiscal ofereceu algum suporte ao mercado brasileiro, mas ainda não foi suficiente para estabelecer uma tendência de valorização.

“O pacote fiscal dá algum suporte, mas não basta para dar mais fôlego à bolsa, que segue sem uma tendência clara no curto prazo”, avaliou o economista.