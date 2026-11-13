CNI apresenta na COP31 plano para acelerar a indústria verde no Brasil

Executivos da CNI e da Sustainable Business COP apresentam o documento Legado para o Brasil, com propostas para uma economia de baixo carbono - (crédito: Michelle Fioravanti/CNI)

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Sustainable Business COP (SB COP) apresentaram na COP31, na Turquia, o documento Legado para o Brasil: as contribuições do setor privado no ciclo da COP31. O texto consolida 19 prioridades nacionais para acelerar a economia de baixo carbono e reúne 12 experiências empresariais com soluções em energia, agricultura e qualificação profissional.

O setor produtivo busca transformar vantagens naturais em ganhos competitivos. O Brasil atingiu 88,2% de energia elétrica renovável em 2024, a maior fatia entre os integrantes do G20. Apesar desse índice, o país acumulou perdas de R$ 7,8 bilhões entre 2023 e 2025 em razão de cortes forçados na geração solar e eólica causados por deficiências crônicas nas linhas de transmissão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Energia, agricultura e cidades

Para mitigar essas limitações na transmissão e na indústria, o documento propõe soluções específicas:

planejamento prévio da transmissão para conectar o Nordeste aos centros de consumo e aos novos polos industriais;

estabelecimento de regras de acesso e tarifas para grandes cargas, incluindo hidrogênio de baixo carbono e centros de dados;

contratação de recursos flexíveis: baterias, biogás e hidrelétricas reversíveis.

No segmento agropecuário, o diagnóstico identifica 27,7 milhões de hectares de pastagens com viabilidade para recuperação imediata. O avanço produtivo enfrenta entraves no crédito rural subsidiado, que direciona apenas 3,8% dos valores a práticas sustentáveis e estipula prazos curtos para o ciclo biológico do solo, estimado entre cinco e oito anos. As recomendações incluem garantias, capital de primeira perda, proteção cambial e financiamento da produção de fertilizantes e bioinsumos nacionais.

Em relação aos centros urbanos, o foco reside na erradicação dos lixões para conter emissões de metano e impulsionar a circularidade. A entidade sugere consórcios e concessões de longo prazo, integração de catadores, taxas municipais e logística reversa remunerada.

Capacitação profissional

A descarbonização demanda mão de obra qualificada. O setor produtivo calcula que 14 milhões de profissionais vão necessitar de capacitação ou requalificação profissional até 2027 para atender aos compromissos climáticos nacionais.

A proposta envolve utilizar a infraestrutura do Sistema S e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) por meio de parcerias público-privadas baseadas em vagas mapeadas pelas empresas, além de reservar parte do financiamento climático para a formação técnica.

A SB COP reúne instituições de 120 países e territórios, alcançando mais de 55 milhões de empresas. Sobre a execução prática do projeto, o diretor de Relações Institucionais da CNI, Roberto Muniz, afirmou que "Ele se concretiza quando as propostas orientam decisões, os investimentos chegam aos projetos e as soluções ganham escala. A CNI seguirá atuando para aproximar o diálogo internacional das necessidades e das capacidades da indústria brasileira, contribuindo para uma agenda climática que gere resultados, desenvolvimento e oportunidades para o país".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.