Câmbio da moeda norte-americana opera em alta acima de 1% e chegou a ultrapassar o patamar de R$ 5,80 - (crédito: Jan Vašek /Pixabay)

A trajetória de valorização do dólar permanece ativa nesta terça-feira (17/11), às vésperas da votação do projeto de lei complementar no Senado que trata sobre o ajuste fiscal para 2027. O câmbio da moeda norte-americana opera em alta acima de 1% nesta manhã e chegou a ultrapassar o patamar de R$ 5,80 após a abertura da sessão. No pregão anterior, a divisa atingiu o maior valor desde abril de 2025.

O mercado ainda acompanha os desdobramentos da tramitação do PLP 299/2026 no Congresso Nacional. Nesta terça-feira, o Senado deve votar os destaques que não foram pautados na última sessão da semana anterior. Há a possibilidade do texto principal também entrar em votação na Câmara dos Deputados no mesmo dia.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Governo tenta acalmar mercado e a esquerda

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, disse que o governo está “unido” em favor do projeto, mesmo com as manifestações recentes de parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) que apontam divergências com o texto protocolado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) na última quarta-feira (11). Ele destacou ser “absolutamente legítimo” o debate dentro de setores da esquerda sobre o tema, mas que o governo Lula deve trabalhar junto para aprovar o texto o quanto antes.

“Só quem não conhece o PT é que não entende esses problemas que surgem, que a gente debate, que a gente articula, que a gente vota, mas a ideia é que hoje, daqui para a noite, a gente possa garantir a vitória”, disse Guimarães a jornalistas.



Apesar da desvalorização do real ante a moeda dos Estados Unidos, a bolsa brasileira recupera parte das perdas da segunda-feira, quando retraiu 1,83%. Por volta das 12h45 (horário de Brasília), o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) operava em alta de 1,11%, aos 171 mil pontos. Nesse horário, apenas 7 ações listadas registravam queda, sendo que as principais baixas eram as da Direcional Energia (DIRR3), com -1,81%, e da Azzas (AZZA3), com -0,62%.