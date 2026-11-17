Victor Almeida discursa no painel de abertura da Palmacon, que discute o potencial do óleo de palma no Brasil e os desafios para sua expansão sustentável e econômica - (crédito: Roberto Fonseca/CB/D.A.Press)

Belém - O Pará concentra mais de 95% da produção brasileira de óleo de palma, somando 283 mil hectares distribuídos por cerca de 40 municípios. Os dados apresentados por Victor Almeida, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma), na abertura da segunda edição da Palmacon, mostram a relevância da atividade para a agricultura nacional. Todo o cultivo ocorre em áreas degradadas antes de 2008, sem desmatamento florestal.

Segundo dados do IBGE, o estado colheu 3,2 milhões de toneladas de cachos no último ano, movimentando mais de R$ 2,5 bilhões. O dendê representa a terceira maior lavoura permanente paraense, atrás apenas do açaí e do cacau. A cultura sustenta mais de 2 mil famílias de agricultores familiares em 39 mil hectares. Com 10 hectares produtivos, a receita bruta média familiar atinge R$ 15 mil mensais, superando a renda média local de R$ 1.600. "Porque quando a palma cresce com o agricultor familiar, ganha a indústria, ganha o estado, avança a economia do Pará e ganha o mundo", diz Victor Almeida.

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Meta de expansão e gargalos

A área plantada cresceu cerca de 5% ao ano nas últimas cinco temporadas e o setor projeta alcançar 1 milhão de hectares em uma década. Para atingir o objetivo, a atividade precisa quintuplicar o ritmo anual de plantio. O território paraense conta com mais de 2 milhões de hectares de pastagens degradadas aptas, mão de obra disponível, clima favorável e quatro décadas de conhecimento técnico.

Para destravar o avanço, a entidade aponta a carência de crédito de longo prazo e a falta de segurança jurídica fundiária e ambiental. Em 1990, Brasil e Colômbia detinham cerca de 80 mil hectares plantados. O país vizinho alcançou mais de 640 mil hectares impulsionado pelo acesso ao financiamento rural.

Biocombustíveis e mercado externo

A Lei do Combustível do Futuro amplia a mistura de biodiesel e torna obrigatório o uso de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) a partir de 2027. O mercado global de SAF e diesel verde demanda mais de 200 milhões de toneladas de insumo vegetal, segmento em que a palma oferece a maior produtividade por hectare. O Brasil tem rastreabilidade por meio da Guia de Trânsito Vegetal e disponibilidade de áreas abertas.

O setor reivindica apoio governamental para reverter barreiras na União Europeia, que classifica o produto como de alto risco ambiental, sem diferenciar a produção latino-americana da asiática. A liderança critica a renovação federal de cotas com imposto zero para importação de óleo refinado da Ásia, em discussão para 250 mil toneladas, e busca linhas de financiamento subsidiadas para consórcios agroflorestais com cacau, açaí e espécies nativas. "E quero aqui dizer com toda clareza: não, o setor não está pedindo privilégios. O que pedimos é que quem investe no Brasil, emprega pessoas na Amazônia e recupera áreas degradadas possa competir em condições justas", completa Almeida.