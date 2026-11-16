Vale e Petrobras lideraram as perdas entre as principais empresas da Bolsa, pressionadas pela queda nos preços do minério de ferro e do petróleo - (crédito: AFP / Nelson ALMEIDA)

Sinais opostos na direção econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva causaram um aumento da incerteza sobre qual deve ser a política adotada no quarto mandato do petista à frente do Executivo. A contenda entre alas diferentes ligadas ao Planalto não foi bem vista pelo mercado financeiro nesta segunda-feira (16/11), e o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) recuou 1,83%, aos 169.295 pontos, no fechamento da sessão.

As duas principais empresas listadas na bolsa brasileira estiveram entre as maiores baixas do dia, o que ajudou a empurrar todo o índice para baixo no pregão. A queda mais forte nos preços do barril de petróleo e do minério de ferro impulsionou as perdas dos papéis da Vale (VALE3), que encerraram o pregão cotados a R$ 60,70, após uma baixa de 4,41%, e da Petrobras (PETR3; PETR4), cujas ações fecharam o dia com baixas de 3,24% e 2,83%, respectivamente.

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O valor do barril de petróleo Brent recuou 3,55%, para US$ 92,44, em meio às expectativas de um excedente de oferta, com os embarques do Oriente Médio pelo Estreito de Ormuz sendo quase totalmente restaurados aos níveis pré-guerra. Na China, o preço do minério de ferro na bolsa de Dalian também recuou 3% e atingiu o menor nível em mais de 16 meses.

Nos Estados Unidos, as principais bolsas do país operaram no campo negativo nesta segunda-feira. Em Wall Street, o índice Nasdaq liderou as perdas, com queda de 2,49%, seguido pelo S&P 500, com recuo de 1,91%. “Ambos pressionados pelo setor de tecnologia e semicondutores diante de propostas para restringir exportações de chips avançados e da cautela antes da divulgação do balanço da Nvidia”, avalia Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad.

O impacto da queda

No cenário doméstico, a especialista explica que o movimento negativo do Ibovespa foi impulsionado principalmente pelas incertezas fiscais em torno da votação dos destaques ao pacote de ajuste no Senado e pela piora nas expectativas de mercado divulgadas mais cedo no Boletim Focus, publicado pelo Banco Central, que elevou as projeções para o IPCA (de 4,90% para 5,00%) e para a taxa Selic (de 12,50% para 12,75%) em 2027.

Além disso, a retração apontada pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que registrou queda de 0,2% em setembro, reforçou o tom defensivo entre os investidores locais, na avaliação de Nossig. O resultado, calculado com ajuste sazonal, foi influenciado pelas quedas da indústria, dos serviços e dos impostos. A agropecuária foi o único segmento a apresentar crescimento no período.

Dólar

No mercado de câmbio, o dólar comercial registrou uma disparada expressiva em relação ao real ao longo da sessão e encerrou o pregão cotado a R$ 5,77, após uma alta de 2,15%. “A valorização do dólar reflete diretamente a percepção de risco fiscal no Brasil e o avanço dos juros futuros (DIs), fatores que estimulam a busca por proteção cambial e a saída de capital estrangeiro em direção a ativos considerados mais seguros”, avalia a estrategista da Nomad.