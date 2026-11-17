Desde o início de setembro, a UE retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes ao bloco - (crédito: Gustavo Magalhães/MRE)

A União Europeia (UE) adiou a votação sobre a reinclusão do Brasil na lista de países autorizados a exportar carne de frango e mel ao bloco europeu. O assunto seria debatido pelo Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações nesta terça-feira (17/11).

Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) classificou a situação como preocupante, especialmente diante do cumprimento, pelo Brasil, de todas as exigências técnicas estabelecidas pela UE.

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O Brasil apresentou a documentação solicitada e recebeu uma missão oficial de auditoria das autoridades europeias, que concluiu que os controles brasileiros atendem aos requisitos previstos na regulamentação do bloco sobre o uso de antimicrobianos.

Por isso, o Mapa considera que foram apresentados todos os esclarecimentos técnicos necessários para a retomada das exportações e aguarda as informações oficiais relacionadas ao adiamento, a fim de definir as medidas cabíveis.

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Desde o início de setembro, a UE retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes ao bloco sob a alegação de que não existia garantia do controle brasileiro sobre o uso de antimicrobianos na criação animal.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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